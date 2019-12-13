Президент Литвы: Изоляция Беларуси не оправдала себя

В своем выступлении Науседа говорил о том, что Литве необходимо вкладываться в свою обороноспособность в условиях нарастающей международной турбулентности, о расходах, которые придется понести Литве в связи с климатическими изменениями и для борьбы с ними. Не обошел он вниманием и тему соседей — России и Беларуси.





Науседа отметил, что Россия, отношения с которой остаются напряженными, является долгосрочным вызовом для безопасности Литвы и всего евроатлантического региона, и для предупреждения угроз Литве и остальным странам Европы нужно действовать сообща.





При этом Гитанас Науседа подчеркнул, что Литва и Европа не должны оставлять Беларусь один на один с Россией. Он выразил серьезную обеспокоенность переговорами по углублению интеграции Беларуси и России и отметил, что литовцы «должны помочь Беларуси». Но кардинального потепления в отношениях ожидать не стоит.









«Изоляция Беларуси не оправдала себя. Но это не значит, что мы готовы к чрезмерно теплым отношениям. <…> Мы будем осторожны, чтобы не нарушать установленные нами красные линии», — сказал президент Литвы. О красных линиях он уже говорил ранее — в первую очередь они касаются темы БелАЭС.





Науседа приветствовал тот факт, что на перезахоронение Кастуся Калиновского и остальных повстанцев в ноябре приехало не только большое количество беларусов, но и вице-премьер страны Игорь Петришенко. По словам литовского президента, для беларусских властей было непросто решиться на этот шаг, неприятный для Кремля.