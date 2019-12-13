Лидеры ЕС решили продлить санкции против России

«Саммит ЕС одобрил продление санкций против России», — сказал он.





Как сообщил при этом корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран сообщества, решение о продлении санкций на шесть месяцев было принято после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон кратко проинформировали остальных лидеров о ходе реализации Минских соглашений по урегулированию в Украине в свете состоявшегося 9 декабря в Париже саммита в «нормандском формате». «Макрон и Меркель очень кратко проинформировали о ходе реализации минских договоренностей, после чего было принято решение вновь продлить ограничительные меры в отношении Москвы», — сообщил источник.









Теперь, по его словам, политическое решение должно быть формализовано. «Ожидается, что в ближайшие две недели, возможно, даже на следующей неделе Совет утвердит формальное решение, которое будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу», — пояснил он.





В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями в Украине и с Крымом. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.