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Сенаторы в США приняли резолюцию о признании геноцида армян

Американский сенат единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

«Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», — заявил сенатор-республиканец Тед Круз, передает ВВС.

Сенатор-демократ Боб Менендес неоднократно представлял резолюцию о геноциде армян, однако ее блокировали другие сенаторы.

В ноябре резолюцию заблокировали два сенатора от Республиканской партии — Линдси Грэм и Дэвид Пердью.

По правилам любой сенатор может представить резолюцию или заблокировать ее. В четверг против обсуждения никто не возражал.

В октябре резолюция о признании геноцида армян была принята палатой представителей конгресса подавляющим большинством голосов.

Власти Турции назвали решение нижней палаты бесполезным и крайне оскорбительным для турецкого народа. Турция последовательно препятствует любым попыткам признать трагические события 100-летней давности геноцидом.

В резолюции содержится призыв выразить мнение, что Соединенные Штаты должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти.

Для того чтобы признание геноцида армян стало официальной позицией США, резолюция должна быть одобрена обеими палатами конгресса и подписана президентом.

Весной президент США Дональд Трамп в своем заявлении вновь не стал называть массовые убийства армян геноцидом. Его предшественник Барак Обама также избегал слова «геноцид».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал принятие резолюции о признании геноцида армян историческим событием.

В МИД Турции заявили, что резолюция лишена правовой основы и направлена на подрыв отношений Анкары и Вашингтона.


«История запомнит эти резолюции как безответственные действия некоторых членов конгресса США против Турции,» — написал в твиттере директор по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Санкции против Турции

В среду комитет по международным отношениям Сената проголосовал за санкции против Турции. Теперь законопроект будет вынесен на рассмотрение всей верхней палаты конгресса.

Эти меры стали ответом на покупку Турцией российского зенитно-ракетного комплекса С-400. Вашингтон неоднократно предостерегал Турцию от закупок российского вооружения.

В Вашингтоне опасаются, что С-400 поставят под угрозу американские истребители F-35. Кроме того, Турция является членом НАТО, и конгресс США уже предупреждал Анкару, что закупка С-400 несовместима с членством в альянсе.

В результате США уже приостановили поставки Турции истребителей F-35, которые производятся совместно с другими западными странами.
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