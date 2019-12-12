Ангела Меркель возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира





Ещё одна представительница Германии Урсула фон дер Ляйен на четвёртом месте в списке. В этом году она возглавила Еврокомиссию.

Второе и третье места - соответственно у нового главы Европейского центрального банка француженки Кристин Лагард и спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Пятое место у гендиректора General Motors Мэри Барра.







