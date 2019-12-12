Это важное событие для Украины. Сейчас мы говорим только об Украине, на территории которой было совершено это преступление. Важное – в том числе потому, что совершено оно было – и не было раскрыто – во времена президентуры Петра Порошенко, когда министром внутренних дел был все тот же Арсен Аваков, что и сейчас.





Уже тогда пацан обещал, что раскроет, – пацан сдержал слово. Вопрос в том, что сделано это было только при Владимире Зеленском.





Мне могут возразить: следствие шло долго. Возражение принимается. Новый вопрос – почему?





В своем интервью, данном 5 июля – то есть, уже после выборов, унесших президентуру пятого главы Украины в прошлое, экс-генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, в частности, недвусмысленно намекнул, что во власти есть человек, который препятствовал и будет препятствовать раскрытию убийства и поиску виновных. Дело даже не в должности – дело во влиянии, какое имеет этот человек на силовые и правоохранительные органы: «Фамилию публично называть я не буду. Но я предполагаю и, как говорил ранее, практически уверен… Чтобы сказать с гарантией, необходимо провести следственные действия определенного характера. Причем там совершенно немного надо сделать. Я уже предлагал, что для этого необходимо – просто вернуть группу, которая расследовала дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе… Те, кто ведут дело Шеремета, меня прекрасно поняли. Я встречался с коллегами, которые вели историю по Гонгадзе – они считают, что в моих словах есть, как минимум, значительная доля правды. Это не 100%, и надо это проверить – все займет месяц, не более. Тогда можно было бы поставить точку в этом деле. Связь между этими делами, скорее всего, есть».









В своей статье, опубликованной после этого в газете «Народная Воля», я написал:





«После намеков Виктора Шокина пазлы начали складываться. Стало понятно, во всяком случае, что человек, который мог быть «заказчиком», имеет достаточно влияния не только на действующую прокуратуру (а значит, занимает высокий пост в профильном парламентском комитете), но и является носителем определенного уровня тайн, раскрытие которых было бы крайне невыгодно власти, сформированной после Революции Достоинства.





Напомню: в Верховной Раде до сих пор возглавляет один из комитетов человек, которого подозревали в организации провокационных выстрелов на зимнем Майдане. Тех выстрелов, после которых любые переговоры с президентом Януковичем становились просто невозможными. Он не работал на Януковича, но якобы проплаченные им выстрелы по «беркутовцам» спровоцировали ответную стрельбу на поражение. Первая же унесенная жизнь повлекла за собой появление «Небесной Сотни». Власть стала преступной и кровавой.





Именно этот человек увез обнаруженные в одной из гостиниц вокруг Майдана винтовки в неизвестном направлении. Винтовки потом не нашли. Об этом писала украинская пресса».





Сейчас этот человек находится в заключении. Однако имя его я не собираюсь называть по одной простой причине: я вовсе не обязательно прав, а значит, презумпция невиновности должна действовать. Тем более, что пока в связи с делом об убийстве Шеремета его имя пока не звучало.









Повторюсь: я могу ошибаться. Но если мне скажут, что группа участников боевых действий в зоне Антитеррористической операции (АТО, тот самый «Донбасс») вдруг, повинуясь собственному желанию, возникшему по неизвестной причине, начинает выслеживать журналиста с целью организации его убийства, а потом убивает его, я выскажу некоторые сомнения.





Да, Украина напичкана оружием. Да, среди тех, кто имеет доступ к оружию, есть в том числе и бывшие участники АТО. Но для совершения ими преступления либо должна быть веская причина, оправдывающая это преступление в их глазах, либо они являлись просто циничными исполнителями чужого заказа.





Я – сторонник второй версии. Я надеюсь, что Арсен Аваков назовет и имя (имена?) заказчика убийства Павла Шеремета.



