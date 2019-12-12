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ЕЩЕ РАЗ О МОТИВЕ. Сейчас задают вопросы силовикам. Журналистов, как и всех нас, интересует мотив. Силовики напоминают, что Шеремет был известен не только в Украине, но в Беларуси и России. То есть мотив - дестабилизация. Но другие версии также остаются на столе. Например, роль России.





Выступает президент Зеленский. Говорит, что получено много ответов. "Но есть еще один вопрос: кто заказчик. Думаю, в следующий раз мы услышим. И это будет третья, последняя, встреча по этому делу", - сказал он.





Выступил генпрокурор Руслан Рябошапка. Сказал, что рассчитывает услышать имя организатора и заказчика.

В целом глава Нацполиции изложил большое количество материала, который надо проверять. Сложно судить, озвучены ли железобетонные доказательства.

МОТИВ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ. Глава Нацполиции говорит, что доказательств гораздо больше, чем было опубликовано. Он говорит, что цель группы была "дестабилизация ситуации в стране".





Как триггер для дестабилизации выбрали Павла Шеремета. Во всяком случае, других мотивов, кроме якобы желания группы дестабилизировать ситуацию в стране, названо не было.









Сейчас демонстрируются записи, на которых подозреваемые обсуждают, как сделать жертву из Маруси Звиробий. Один из собеседников предлагает ее куда-то вывезти. "Нам надо, чтобы какая-то баба стала проводом... Нам нужна Жанна Дарк", - говорит женщина, которую Нацполиция подписывает псевдо "Вася".

Начальник Нацполиции рассказывает, как подозреваемые покупали машины и квартиры для себя, будучи волонтерами. К делу это не относится, но, видимо, должно демонстрировать некую моральную сторону. Наверное.









Начальник Нацполиции демонстрирует запись с "Пумой" об убийстве другого человека в Ивано-Франковске в 2018 году. Он утверждает, что Пума требовала квартиры и деньги.





"Я утоплю всех вокруг, если надо будет. И срать на все бабки! Я реально утоплю", - говорится в записи.









В день убийства Павла Шеремета несколько участников группы не использовали телефоны - они лежали на одном месте. В то же время, по данным расследования, это нетипичное поведение этих людей. Также среди аргументов следствия - хромота Антоненко на видео. "У него была операция на ноге", говорит начальник Нацполиции.













По делу подозревают Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Антоненко, мужа и жену Грищенко.

















Без графиков очень трудно рассказывать об этом брифинге. Поэтому, конечно, детальнее мы проанализируем все озвученное и расскажем вам уже завтра утром.

Демонстрируется множество фрагментов, которые, по версии следствия, вместе формируют картину соучастия группы в дела Шеремета. Сейчас на записи один из подозреваемых говорит, что хочет покончить с собой, "как Ваня". Он плачет по телефону, разговаривая с другим подозреваемым.

Коваль демонстрирует новые записи, где обсуждается арсенал взрывчатки одной из подозреваемых - действующего военнослужащего. "Она показалась нам физически очень похожей на ту женщину, которая была на видеозаписях у машины Павла Шеремета", - продолжает глава Нацполиции. Он продолжает демонстрировать аудиозаписи.





Стало известно, что найден труп Ивана Вакуленко (версия - самоубийство). Собеседники обсуждают (запись демонстрирует Коваль):





Пума: "У меня ощущение, что все очень к лучшему. Все складывается так, как нам надо".





Собеседник Пумы: "Он сам или помогли?".





Пума: "Первое. Он не вывез Шеремета. Думаю, что Шеремет это была окончательная...".









В общем, о чем говорит начальник Нацполиции сейчас. У подозреваемых - общие связи между друг другом. Они, по версии следствия, одна группа. Он также говорит о причастности к неким другим преступлениям (взрыв электроопоры, например). Связь через молекулярные исследования частиц взрывчатки. А сейчас демонстрируются аудиозаписи разговоров людей из этой группы. Оценивать их сложно. Подозреваемая "Пума" обсуждает с другими людьми из группы дело Шеремета. И ей "стремно", что один из членов группы, которого вызвали на допрос, внезапно пропал. "Вот это ты меня убила", отвечает собеседник. "Сейчас ищем Ваню", - говорит она.





Показывают схемы по другим подозреваемым.









Следствие показывает схемы об Антоненко в привязке к разным преступлениям.









ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ. Первая версия была - ошибка в объекте преступления, мол, покушаться могли на Алену Притулу, которой принадлежал автомобиль. Вторая - бытовая. Третья - профессиональная. Четвертая - дестабилизация. Следствие пришло к решению, что убийство Шеремета было реализовано с целью "дестабилизации в Украине".

Он напоминает о двух людях - мужчине и женщине - которых уже показывали ранее на видео журналистам. Он напоминает, как именно минировали машину Шеремета. Он также акцентирует внимание на одежду.









Сейчас выступает начальник Нацполиции Евгений Коваль. Напоминает обстоятельства убийства Шеремета. Отчитывается: 3700 допросов, 47 экспертиз, 800 выемок документов, включая мобильную связь. Проанализировали записи с более чем 200 видеокамер.

Аваков говорит, что будут оглашены только те детали следствия, которые "можно опубликовать с разрешения следствия".









Начался спецбрифинг. В зале Аваков, Зеленский и ряд силовиков.









Журналистка Ольга Худецкая со ссылкой на "опытных оперативников" обращает внимание на то, как задерживали и обыскивали якобы виновных в заказном убийстве: "Лайтово. Они даже в Фейсбуке могли писать в процессе. Ты же знаешь, как задерживают настоящих убийц - не давая пискнуть".





Журналистка Ольга Худецкая сообщает, что среди подозреваемых также должен был быть ветеран-доброволец Иван Вакуленко. "Но после повестки на допрос его нашли мертвым при странных обстоятельствах", - рассказала она. Труп обнаружили 18 ноября в доме по месту проживания его сестры. Следствие пока считает, что это было самоубийство.





В списке подозреваемых пока одни добровольцы. В соцсетях много скепсиса по поводу доказательной базы. Антоненко - один из самых пронзительных "музыкантов войны", служил на контракте в Силах спецопераций Украины. Вот одна из его работ совместно с музыкантом Александром Положинским. Он также автор неофициального гимна ССО ("Тихо пришел, тихо ушел"). Аргументы следствия должны быть чрезвычайно сильными. Пока вопросов слишком много.









Один из подозреваемых Антоненко поговорил с журналистами СТБ перед своим домом. Он сообщил, в чем его подозревают: "Будто бы я сделал группу, которая убила Шеремета... Зачитывали всю эту историю, сейчас жду адвоката. Подозрение я не подписываю. Полный бред!".





Зеленский едет на брифинг. Антон Геращенко сообщил, что на спецбрифинге по делу Шеремета, кроме силовиков, будет президент.





КТО ЗАДЕРЖАН И ГДЕ ОБЫСКИ. К этому моменту известны три имени - Андрей Антоненко (музыкант и доброволец), Юлия Кузьменко (врач-волонтер), Петр Киян (доброволец).





ТЕХНИЧЕСКОЕ. LIGA.net будет вести текстовую и видео-трансляцию брифинга, который ориентировочно начнется в 16:30 - 17:00. Оставайтесь с нами и все узнаете первыми.





"Но, учитывая общественное значение этого дела, мы проведем срочный брифинг, предоставим всю возможную информацию о ходе расследования", - сообщил Аваков.









Министр также рассказал, что по делу идут "активные следственные действия, суд вскоре изберет подозреваемым меры пресечения".

Глава МВД говорит, что "это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела".





"Только что Нацполиция задержала - и с согласия ГПУ - объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета", - заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.



