



Фамилии подозреваемых на срочном брифинге озвучил заместитель главы Национальной полиции — начальник уголовной полиции Евгений Коваль.





«Проведенными следственно-розыскными мероприятиями и последующим документированием членов группы удается четко отделить тех лиц, которые объективно подозреваются нами в исполнении убийства Павла Шеремета. Это — Яна Дугар, Юлия Кузьменко, [Андрей] Антоненко и супруги Грищенки», — заявил он.





Однако всего названо пять фамилий. На группу полиция вышла, проанализировав все инциденты с использованием взрывных устройств, произошедшие на территории Украины. В двух из них взрывные устройства оказались идентичны тому, которое было заложено под машину Шеремета.





Непосредственными убийцами Шеремета на сегодняшнем брифинге были названы врач Юлия Кузьменко и автор гимна украинских сил специальных операций Андрей Антоненко. Волонтер Яна Дугар, по версии следствия, проводила рекогносцировку на местности , фиксируя расположение видеокамер.