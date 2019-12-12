Президент, как сообщает телеграм-канал «Пул первого», сделал недвусмысленный намек в присутствии российского посла:





У нас предоставляются равные возможности для предприятий Беларуси и Татарстана. Распространение этого показательного опыта на другие регионы России обеспечило бы большую отдачу от экономического диалога.

Очевидно, что речь идет об интеграционных переговорах.





Селфи

Лукашенко сегодня также напомнил, что Беларусь реализует с Татарстаном «важный кооперационный проект по созданию газомоторной техники». В нем участвуют МАЗ, МТЗ, «Амкодор», БелАЗ, а с татарстанской стороны — холдинг «РариТЭК».





В рамках проекта за последние два года собрано 200 автобусов, которые работают на газе. В 2020 году будет произведено столько же.





По итогам 2018 года товарооборот между Беларусью и Татарстаном составил $1,3 млрд, что на 7,7% больше, чем в 2017 году.





Фото из фейсбук-аккаунта пресс-секретаря белорусского правительства Александры Исаевой.



