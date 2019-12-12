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МВД Украины на экстренном брифинге отчитывается о результатах расследования убийства Шеремета - трансляция

Министерство внутренних дел Украину 12 декабря проводит брифинг о результатах расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

МВД Украины на экстренном брифинге отчитывается о результатах расследования убийства Шеремета - трансляция
Как сообщает сайт МВД, о деле отчитаются министр внутренних дел Арсен Аваков и заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, в экстренном брифинге примут участие президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Начало брифинга - 18:00 по Минску. Радио Свобода транслирует событие.


Ранее сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook написал, что полиция задержала и объявляет подозрение фигурантам производства об убийстве Шеремета в июле 2016 года.
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