Как сообщает сайт МВД, о деле отчитаются министр внутренних дел Арсен Аваков и заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль.





По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, в экстренном брифинге примут участие президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.





Начало брифинга - 18:00 по Минску. Радио Свобода транслирует событие.









Ранее сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook написал, что полиция задержала и объявляет подозрение фигурантам производства об убийстве Шеремета в июле 2016 года.