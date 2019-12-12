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Судья засомневался в "экстремизме"? Протокол за дизлайк отправили на доработку

Судья Дрибинского районного суда Борис Пигаль ознакомился с материалами административного дела местного общественного активиста Андрея Юркова и принял решение вернуть их в Дрибинский РОВД для исправления недостатков.


Об этом сообщает 12 декабря служба мониторинга ОО "Белорусский ассоциация журналистов".

Андрея Юркова пытаются привлечь к ответственности по ч.2 ст. 17:11 КоАП - якобы за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов.

Протокол об административном правонарушении был составлен в конце ноября. Основанием для этого послужил дизлайк в социальной сети "Одноклассники" под материалом, где указано, что под нацистским флагом уничтожено 35 миллионов советских граждан.

Андрей Юрков с выставленными ему обвинениями не согласился и написал в протоколе, что ничего не размещал на своей странице, а просто поставил дизлайк под чужим текстом.

За этот дизлайк ему теперь грозит штраф в размере от 10 до 50 базовых величин.

Согласно постановлению судьи Бориса Пигаль, административное дело вернули на доработку в милицию по формальным основаниям. 

В частности, ч.2 арт.17.11 КоАП предусматривает административную ответственность за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, если в этих действиях нет состава преступления. В протоколе об административном правонарушении это не указано. 

Юрков

Кроме того, описание обстоятельств совершения правонарушения в протоколе не соответствует диспозиции ч.2 арт.17.11 КоАП РБ. Там также не указано, "с помощью каких средств распространялась информационная продукция, а в приложенных к протоколу материалах отсутствует протокол осмотра средств распространения информационной продукции".

Андрей Юрков - хорошо известный в Дрибине, Мстиславле и Горках общественный активист. На парламентских выборах 2019 г. он выдвигался кандидатом в депутаты Палаты представителей по Горецкому избирательному округу №82. 

Согласно официальной информации ЦИК, во время этих выборов за Юркова отдали свои голоса 7,21% от общего числа избирателей округа.
Источник: spring96.org
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