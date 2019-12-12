Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

"Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу!", - написал Аваков в своем Твиттере.





"В деле об убийстве Павла Шеремета идут активные следственные действия, суд вскоре выберет подозреваемым меры пресечения. Но, учитывая общественное значение этого дела, мы проведем срочный брифинг, предоставим всю возможную информацию о ходе расследования", - добавил он в Фейсбуке.









А вот сколько человек было задержано и их имена он пока не сообщил.





Андрей Антоненко (Riffmaster, автор песни "Тихо прийшов, тихо пішов") в своем Фейсбуке сообщил: "Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп!" Тем временем, как сообщает Цензор.нет , рок-музыкант, сержант ССО(Riffmaster, автор песни "Тихо прийшов, тихо пішов") в своем Фейсбуке сообщил: "Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп!"









Нацполиция задержала и предъявила подозрения фигурантам дела об убийстве Шеремета, - Аваков 01Источник: https://censor.net.ua/n3165025





Надеемся, больше информации появится после вышеупомянутого брифинга.





Напомним, основатель "Белорусского партизана" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал, сработало взрывное устройство.





В 2017 году все материалы по делу об убийстве Павла Шеремета были засекречены Нацполицией.





Наказать виновных в убийстве журналиста обещал бывший президент Украины Петр Порошенко. В ходе предвыборных дебатов с Порошенко дело упоминал ​Владимир Зеленский, 23 июля он заявил журналистам, что думает, что у расследования будет результат.







