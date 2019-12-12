



Слева направо: министр образования Ли Андерссон (32 года), министр финансов Катри Кулмуни (32 года), премьер-министр Санна Марин (34 года), министр внутренних дел Мария Охисало (34 года).





Напомним, 34-летняя Марин стала самым молодым премьер-министром в мире.





Новое правительство Финляндии уже окрестили «женской пятеркой».