Лукашенко: У нас мусульман не обижают!

Рустам Минниханов поблагодарил белорусскую сторону за оказанное гостеприимство.





"Приезжая в вашу прекрасную страну, каждый раз получаем массу эмоций", - заявил Минниханов.





По его словам, сегодня делегация посетила Белорусский автомобильный завод, где ознакомилась с продукцией. "Здесь уже выпускают самосвалы грузоподъемностью 450 т - в мире такого нет. Это уникальнейшее производство", - поделился он впечатлениями.





Накануне Рустам Минниханов встретился с активом татарской общины в Беларуси и посетил Минскую соборную мечеть.





"Свыше семи тысяч татар проживают здесь. Они рассказывали о своей жизни и очень довольны динамикой развития страны. В то же время они сохранили свою самобытность", - заявил президент Татарстана.





"У нас мусульман не обижают!" - заметил Александр Лукашенко.





"Наоборот, многим надо позавидовать таким условиям", - заметил Минниханов.





"Эти люди - золото. Они никогда меня не подводили. Никогда", - продолжил Лукашенко.





"И не подведут", - заверил руководитель Татарстана.