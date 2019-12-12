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Британия голосует на досрочных выборах. В третий раз за пять лет

В четверг в Великобритании проходят досрочные всеобщие выборы - в третий раз за неполные пять лет.


В семь часов утра по местному времени открылись избирательные участки в 650 округах Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Подсчет голосов начнется сразу после их закрытия в 22:00. Оглашение предварительных результатов ожидается в пятницу утром.

Избирательные участки оборудованы по всей стране в школах, церквях, зданиях городских и районных советов и даже в прачечных самообслуживания.

Каждый из 650 депутатов британского парламента будет избран простым большинством голосов в своем округе.

Решение о проведении досрочных выборов было принято Палатой общин в конце октября и одобрено Палатой лордов.

Основной вопрос, остро стоящий перед политиками и перед всем британским обществом, - судьба брексита. От того, как он решится, зависят экономика Британии и будущее Национальной системы здравоохранения.

На избирательном участке пришедшим проголосовать не нужно показывать паспорт или удостоверение личности, достаточно назвать свое имя и адрес. Голосовать можно один раз и только за одного кандидата.

Многие избиратели уже проголосовали по почте. Два года назад таких было семь миллионов.

Проголосовать на выборах может каждый человек старше 18 лет с гражданством Великобритании.


В день голосования до его завершения британскому телевидению и радио запрещено сообщать что-либо о программах и обещаниях кандидатов, политике партий, результатах опросов и прочих вещах, которые могут повлиять на результаты голосования.

Эти правила резко контрастируют с американскими, где кандидаты продолжают свою агитацию в день голосования. Британские правила направлены на то, чтобы освещение выборов в день голосования было беспристрастным, нейтральным и не оказывало какого-либо давления на избирателей.

В последний раз выборы в зимнее время прошли в 1974 году, а в декабре Британия в последний раз голосовала в 1923-м.
Источник: ВВС
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