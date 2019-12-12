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Принцип взаимности: Россия высылает немецких дипломатов

В российском МИД заявили, что Москва, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.

Они должны покинуть Россию в течении семи дней, передает rt.com

Напомним, ранее МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что такое решение было принято в связи с тем, что Москва демонстрирует недостаточные усилия по сотрудничеству в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине в августе 2019 года.
"Белорусский партизан"
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