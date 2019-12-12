И на хрена нам такой союз? США готовы признать Россию спонсором терроризма
Комитет Сената США одобрил законопроект о признании России спонсором терроризма
Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект о признании России спонсором терроризма, а поддерживаемых РФ вооруженных формирований в Украине — террористическими организациями.
Законопроект не предполагает автоматического признания России спонсором терроризма.
В случае принятия он обяжет госсекретаря США рассмотреть соответствующий вопрос об РФ и вооруженных формированиях на территории Украины и вынести по нему решение.
На это ему будет дано 90 дней.
Сейчас США признают спонсорами терроризма Иран, КНДР, Сирию и Судан.
Источник: reform.by
10:52 12/12/2019
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