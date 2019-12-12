



Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект о признании России спонсором терроризма, а поддерживаемых РФ вооруженных формирований в Украине — террористическими организациями.





Законопроект не предполагает автоматического признания России спонсором терроризма.





В случае принятия он обяжет госсекретаря США рассмотреть соответствующий вопрос об РФ и вооруженных формированиях на территории Украины и вынести по нему решение.





На это ему будет дано 90 дней.





Сейчас США признают спонсорами терроризма Иран, КНДР, Сирию и Судан.