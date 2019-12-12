Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

И на хрена нам такой союз? США готовы признать Россию спонсором терроризма

Комитет Сената США одобрил законопроект о признании России спонсором терроризма


Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект о признании России спонсором терроризма, а поддерживаемых РФ вооруженных формирований в Украине — террористическими организациями.

Законопроект не предполагает автоматического признания России спонсором терроризма. 

В случае принятия он обяжет госсекретаря США рассмотреть соответствующий вопрос об РФ и вооруженных формированиях на территории Украины и вынести по нему решение. 

На это ему будет дано 90 дней.

Сейчас США признают спонсорами терроризма Иран, КНДР, Сирию и Судан.
Источник: reform.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
Беларусь - это навсегда!
Тацяна Грачанікава
Новая выстава турэмных малюнкоў
Петр Рудковский
"Россия теряет свой суверенитет"
Павел Знавец
Шизофреническая интеграция.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС Лукашенко не выдвигайся! Уходи!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru