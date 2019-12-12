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Антирекорд: в Израиле пройдут третьи за год парламентские выборы

Израильский Кнессет принял решение о самороспуске и назначил новые парламентские выборы на 2 марта 2020 года.

В полночь 12 декабря в стране истек срок формирования коалиции в Кнессете, но партийные фракции опять не смогли об этом договориться.

Таким образом, предстоящие выборы станут уже третьи в Израиле за год.

В апреле 2019 года в Израиле прошли выборы в парламент, по итогам которых партия «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаниягу и оппозиционная «Кахоль-Лаван» Бени Ганца получили по 35 мест в 120-местном парламенте.

Премьер не смог в срок сформировать правительственную коалицию, после чего Кнессет впервые в истории Израиля назначил повторные парламентские выборы. 

Они прошли 17 сентября, на них «Кахоль-Лаван» получил 33 места в парламенте, а «Ликуд» — 32.
Источник: meduza.io
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