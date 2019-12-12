Алесь Беляцкий: Эта премия - "черная метка" для белорусских властей
Белорусский правозащитник Алесь Беляцкий стал лауреатом франко-германской премии «За права человека и верховенство закона» в 2019 году.
Посол Франции Дидье Канесс (слева), Алесь Беляцкий и посол Германии Манфред Хутерер
Вручая премию, посол Франции Дидье Канесс отметил:
— За то, что всю жизнь положили, защищая права человека в Беларуси. Долгих вам лет жизни. Франция и дальше будет вас поддерживать на этом пути. Да здравствуют права человека, да здравствуют правозащитники!
Посол Германии Манфред Хутерер в поздравительной речи подчеркнул, что белорусский лауреат премии известен не только в своей стране, но и во всем мире, пишет "Солидарность".
— За ваши выдающиеся заслуги, мужество, деятельность, вручаем вам эту премию. Эту премию за права человека и главенство закона.
По словам же самого лауреата, «правительство приложило все усилия, чтобы премия пришла сюда».
Пока хотя бы один правозащитник сидит в тюрьме, мы не должны спокойно спать, сказал Беляцкий, напомнив, что за «решеткой» находится политзаключенный Михаил Жемчужный.
По мнению правозащитника, эта премия служит «черной меткой» для белорусских властей. За запрет на свободу собраний, накаты на СМИ, штрафы активистам и журналистам, прошедшие парламентские выборы и многое другое. Беляцкий призвал всех присутствующих не опускать руки в своей борьбе.
Премия «За права человека и верховенство закона» присуждается с 2016 года тем, кто вносит исключительный вклад в защиту и продвижение прав человека и верховенства закона в своих странах и на международном уровне.
Она напоминает о непрерывной работе Германии и Франции в деле соблюдения прав человека и способствует усилению их сотрудничества в этом направлении.
09:42 12/12/2019
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