11 декабря глава Беларуси освободил Михаила Русого от должности помощника президента — инспектора по Могилевской области в связи с переходом на выборную должность, пишет "Солидарность"





Теперь опытный чиновник будет работать в Совете Республики председателем Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению. Работа эта непыльная – верхняя палата парламента является в современной Беларуси декоративной структурой. Впрочем, как и нижняя.





Решение Лукашенко красноречиво свидетельствует об особенностях его политики в отношении чиновников. В присутствии телекамер глава Беларуси их нещадно критикует, обвиняя во всех провалах.









Но те чиновники, которые молча принимают упреки и почти унижения, потом получают новые должности во власти.





Русый не раз становился объектом для критики Лукашенко. Однажды в связи с непростой ситуацией на свинокомплексах глава государства даже грозил чиновнику: «Это тюрьма, Михаил Иванович, это тюрьма!».





Весной этого года Лукашенко уволил Русого с поста вице-премьера после разноса на фермах в Шкловском районе. И почти сразу же дал ему новую должность – помощника президента.