- Не хватало прямоты в этих переговорах (Путина и Лукашенко в Сочи - прим. ред.). Правда, ее отсутствие компенсировали в самом Минске, где немедленно устроили очаровательную буйную бузу, очень позитивные погромчики и целую смуту. Потому что любое, самое иллюзорное потепление отношений с Россией Беларусь справедливо воспринимает как огромное горе и как гарантию будущего ужаса и безнадеги. Они (белорусы - прим.) очень проницательны, хотя много ума для осознания таких простых вещей, как мне кажется, не надо. Они знают, что любой «интим» с Россией опасен, - иронизирует Невзоров в эфире «Эха Москвы».



