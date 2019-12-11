Карбалевич: Испорченный юбилей

Сергей Румас пошутил, что когда он прилетел, то был туман. Такой прозрачный намек на атмосферу отношений между союзниками. А теперь не только туман, а уже темнота сопровождает переговоры, пишет 19 ноября во время встречи премьер-министров двух стран в Горках под Москвой глава белорусского правительствапошутил, что когда он прилетел, то был туман. Такой прозрачный намек на атмосферу отношений между союзниками. А теперь не только туман, а уже темнота сопровождает переговоры, пишет sn-plus.com





Итак, намечавшийся грандиозный праздник торжества «братской интеграции» закончился не менее грандиозным конфузом. Гора родила мышь. Все закончилось громким политическим пшиком. Интеграционный пузырь, тщательно надуваемый правительствами Беларуси и России, оглушительно лопнул.





Напомню, что официальные лица Беларуси и России много раз обещали, что 8 декабря, к 20-летнему юбилею договора о создании Союзного государства, А. Лукашенко и В. Путин торжественно подпишут программу углубления интеграции. Сакральность этой даты состоит еще и в том, что 8 декабря 1991 года были подписаны Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.





Этими обещаниями политики взбудоражили политизированную публику.

Белорусское независимое общество возбудилось угрозой потери суверенитета страны и провело активную кампанию протеста. Из социальных сетей она вылилась на улицу. 7 декабря противники интеграции в количестве до полутора тысяч человек 5 часов ходили по центру Минска, протестуя против сдачи независимости. Зарубежные политики, дипломаты, эксперты оживленно обсуждали вопрос, сохранится ли Беларусь как суверенное государство.

Но с самого начала что-то пошло не так. Прежде всего, сам факт того, что саммит, призванный стать историческим, перенесли с 8 на 7 декабря, смазал весь торжественный эффект. Не принято день рождения праздновать на день раньше, а уж тем более юбилей.





Также и место переговоров нивелировало политический масштаб события. 8 декабря 1999 года договор о создании Союзного государства Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписывали в Кремле, в Грановитой палате, под звон курантов, стук хрустальных бокалов.





Теперь же В. Путин предложил для встречи с белорусским лидером свою резиденцию Бочаров Ручей в Сочи. Говоря по-другому, свою летнюю дачу. Тем самым президент России опустил значимость события до уровня рядовых переговоров.





Итак, встреча длилась пять с половиной часов. Но уже вначале, когда делались протокольные съемки, а президенты делали заявления в присутствии журналистов, выяснилось, что союзники приехали на решающий саммит с разной повесткой дня. А. Лукашенко отметил, что для Беларуси главная задача интеграции — это создание равных условий для субъектов хозяйствования двух стран. И тут же объяснил, что он имеет в виду поставки энергоресурсов из России по внутрироссийским ценам. А В. Путин же делал акцент на необходимости интеграции, от которой Беларусь получит заметные преимущества.





Первые два часа В. Путин и А. Лукашенко беседовали с участием членов делегаций, затем во время обеда они разговаривали тет-а-тет. После этого президенты вновь продолжили переговоры вместе с главами правительств, министрами обеих стран.





Переговоры закончились. Что в сухом остатке?

Судя по тому, что президенты по итогам встречи не вышли к прессе, они ни о чем не договорились. Но, боюсь, дело гораздо хуже.





Если бы президенты просто не пришли к согласию, то можно было смикшировать конфуз каким-нибудь ритуальным действом. По заявлениям официальных лиц, правительства согласовали то ли 20, то ли 21 дорожную карту. Скорее всего, они носят декларативный характер, но кто же об этом знает. Была возможность, учитывая историческую значимость момента (20-летний юбилей договора о создании Союзного государства), подписать эти документы в присутствии журналистов, под телекамеры, с бокалами шампанского. Говоря при этом приличествующие моменту слова об исторической значимости интеграции, ее величественных перспективах. И пускай бы все думали, что у союзников все в порядке, процесс идет, хотя, может, не так быстро, как планировалось.





Но, видимо, разногласия оказались такими глубокими, что президенты разошлись настолько сильно недовольные друг другом, что тут уже не до политеса. Если главы государств решились испортить юбилей, то можно представить, какова степень конфликта.





Накануне встречи в Сочи ряд экспертов предполагал, что обе стороны все же будут искать компромисс. Ибо большого раздора ни Москва, ни Минск не хотят. Компромисс мог состоять в следующем: Беларусь что-то подписывает (не все, что планировалось), взамен что-то получает (не все, что хочет), например, льготные цены на газ. Но Россия, видимо, заняла позицию: все или ничего. Или принимайте все 31 дорожную карту, и тогда российская экономическая помощь будет возвращена, или, братья белорусы, останетесь при своих интересах.





И тут важно обратить внимание, что Россия ни на йоту не отступает от той позиции, которую сформулировал год тому в Бресте премьер РФ Дмитрий Медведев. Он тогда заявил, что Беларусь получит экономическую помощь только в обмен на более тесную интеграцию. И никак иначе. Судя по всему, Москва настроена серьезно и решительно. И, видимо, именно этот момент недооценили в Минске, надеялись, что, как не раз бывало в прошлом, Кремль покочевряжится, а потом пойдет на компромисс. Но оказалось, что теперь все иначе.





Правда, министр экономического развития России Максим Орешкин был отправлен к журналистам, чтобы как-то замять скандальную ситуацию. Он заявил: «На самом деле очень плодотворно поработали по целому ряду направлений. По сельскому хозяйству, связи, по таможне, регулированию нефтяного рынка. Достигли очень серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции были очень серьезно сближены».





Очевидно, что министр сделал хорошую мину при плохой игре. Премьеры уже сообщали, что они согласовали большинство проблем, и, как сказал 6 декабря глава белорусского правительства С. Румас, планируется только «внести на рассмотрение глав государств 3—4 вопроса». И вот снова нам говорят, что «достигли очень серьезного прогресса».





Максим Орешкин сообщил, что президенты Беларуси и России проведут следующую встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге. Иначе говоря, договорились только о том, чтобы снова встретиться. Переговорный марафон продолжается. Нет результата, но есть процесс.









Казалось бы, если противоречия такие непримиримые, компромисс нереален, тогда надо расходиться и учиться жить, адаптируясь к новой ситуации. Но нет. Президенты привязаны друг к другу какой-то незримой нитью, снова и снова встречаются, ведут многочасовые переговоры, стремясь взять оппонента на измор. Словно получая удовольствие от самого процесса.







