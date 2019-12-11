Владимир Гончарик: Единый кандидат - это было бы идеально

- Я эту позицию отстаивал и отстаиваю сейчас, несмотря на все возражения, которые в основном базировались на следующем: мол, чем больше кандидатов, тем более представителям демократической общественности можно поработать с электоратом. Но это все блеф. Надо даже немногочисленные силы объединить для того, чтобы преодолеть разногласия.





- Полагаете, что единение возможно?





- Теоретически - да, но для этого нужна определенная политическая воля всех субъектов. Трудно к такому прийти? Безусловно. Но, если поступиться собственными амбициями, то можно. Другое дело, что время быстро идет. Подготовкой к президентским выборам нужно заниматься уже сейчас, более того – оперативно решать вопрос. Необходимо не только найти метод выдвижения единого кандидата и самого кандидата, но и создать организационные структуры.







