Названы лидеры профильных комиссий в новом парламенте

Андрей Савиных





Комиссию по законодательству возглавила депутат Светлана Любецкая. Ранее она занимала должность судьи Верховного суда.





Председателем Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту избран Валентин Семеняко, в прошлом председатель Зельвенского районного Совета депутатов. Новый руководитель комиссии по национальной безопасности - экс-глава Генштаба ВС Беларуси Олег Белоконев.





Руководство постоянными комиссиями по экономической политике и по бюджету и финансам доверено депутатам предыдущего созыва - Леониду Бричу и Людмиле Нижевич.





Комиссию по аграрной политике возглавил Николай Шевчук, ранее он руководил Полоцким райисполкомом.





Председателем Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы избран Николай Васильков, депутат Палаты представителей предыдущего созыва.





Председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько будет руководить комиссией по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации.





Игорь Марзалюк переизбран председателем Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке. Людмила Кананович возглавила комиссию по труду и социальным вопросам. В предыдущем созыве она была в ней зампредом.





Людмила Макарина-Кибак, как и в шестом созыве, будет руководить комиссией по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.









Председателем комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи избран депутат Игорь Комаровский. В предыдущем созыве он был заместителем председателя этой же комиссии.





Бывший глава Витебского горисполкома Виктор Николайкин будет руководить Постоянной комиссией по жилищной политике и строительству.





Андрей Савиных, ранее посол Беларуси в Турции, возглавил Постоянную комиссию по международным делам.



