Давыдько: В ближайшие полгода в парламент будет внесен законопроект о партиях

Проект закона "Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений" будет внесен в парламент в ближайшие полгода, заявил Геннадий Давыдько.



Геннадий Давыдько сегодня был избран на должность председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации.

"В ближайшие полгода мы ожидаем внесения в Палату представителей проектов законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений, о гражданстве Республики Беларусь", - цитирует Давыдько belta.by



Как сообщает СТВ , сегодня в парламенте Беларуси сформировали профильные комиссии и выбрали их председателей.

Выдвижение на пост председателей комиссий проходило безальтернативно. На каждую должность – по одному претенденту.



