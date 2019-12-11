Любопытный фотоснимок опубликовал Telegram-канал Пул Первого. Накануне новогодних праздников во Дворце независимости на люстрах протирали пыль и меняли лампочки, в том числе и на этой гигантской, которую пришлось спустить практически на пол.





















Люстра покрыта каратным золотом





Это люксовое изделие создано фабрикой Faustig специально для резиденции Лукашенко. Один из богатейших людей Европы – граф Томас Фаустик, владелец знаменитой на весь мир компании по изготовлению светильников, тогда передавал на утверждение в Минск образцы, покрытые каратным золотом.





Подобные спецзаказы, с которыми ранее обращались к графу Фаустику, обходились его клиентам в сотни тысяч евро.





Компания была основана в 1960 году и является одним из крупнейших производителей хрустальных люстр в мире. Для производства закупается хрусталь у компании Swarovski AG. Одним из главных достоинств люстр Faustig является превосходное сочетание хрусталя и гальваническое покрытия с использованием 24-каратного золота и серебра.





Для самых богатых мира сего





Фабрика Faustig установила рекорды, зафиксированные в Книге рекордов Гиннеса. В 2000 году она произвела самую большую люстру в мире весом 8,5 тонн для главной мечети Омана (рекорд был побит в 2010-м, когда была зажжена 18-тонная люстра в катарской Дохе).





В 2007 году Faustig побила свой рекорд. Во время открытия белой мечети шейха Зайда в Абу-Даби, гости одними из первых могли лицезреть 12-тонную люстру этой компании.

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Не исключаем, что видел эту люстру и Александр Лукашенко со свитой во время посещения мечети в столице ОАЭ в 2014-м.





Официально подтверждено фабрикой









Примечательно, что сам Александр Лукашенко в тот период на одной из пресс-конференций утверждал, что все люстры во Дворце сделаны руками белорусских мастеров.