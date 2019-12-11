Time назвал "Человека года"

Юная шведская активистка, защитница климата Грета Тунберг стала обладателем звания «Человек года» по версии американского журнала «Тайм».









Соответствующая информация была озвучена в среду в эфире программы «Тудэй» на телеканале Эн-би-си.





Традиционно в декабре редакция «Тайм» объявляет «Человека года». Его фотография размещается на обложке журнала.





Конкретных критериев для присвоения этого звания нет: считается, что его получает тот, кто в течение года оказывал наибольшее влияние на общество вне зависимости от того, было ли оно позитивным или негативным.