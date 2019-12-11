Кто раздражает Лукашенко?

Наталья Рябова. Что не так с правительством Румаса? И кто придет на новые высокие должности? На эти и другие вопросы отвечает гостья программы «Размова» со Светланой Калинкиной на телеканале Белсат директор школы молодых менеджеров публичного администрирования





«Мы часто видим раздраженного президента, который ругает чиновников за то, что они не выполняют поручения, занимаются бюрократией. Короче, ведут себя не так, как ему бы хотелось, – отметила гостья программы. – Но это раздражение особенно не меняется где-то с года 2011, а может и раньше».





По словам Натальи Рябовой, все это приводило к попыткам провести реформу правительства, но существенных изменений мы так и не дождались. Возможно сегодня, когда о желании уйти в отставку заявила даже бессменный с 1996 года председатель ЦИК Лидия Ермошина, можно надеяться на более продуктивный результат?















