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В Кремле переживают из-за активности НАТО у белорусской границы

Россию тревожат усиление активности НАТО у границ Беларуси, а также принятые на саммите альянса решение о наращивании военных бюджетов стран-членов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.


Текст его выступления зачитал заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования (ДВП) МИД России Алексей Дробинин на открытии научной конференции памяти А.А.Громыко в МГИМО.

"Нас тревожит усиление военной активности НАТО вблизи границ Беларуси, России, а также принятые на завершившемся саммите альянса в Лондоне решения о дальнейшем наращивании военных бюджетов его стран. 

Эти шаги ведут к милитаризации Европы и осуществляются вопреки обязательствам не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других", - цитирует тезисы российского министра ria.ru
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