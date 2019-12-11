В Кремле переживают из-за активности НАТО у белорусской границы
Россию тревожат усиление активности НАТО у границ Беларуси, а также принятые на саммите альянса решение о наращивании военных бюджетов стран-членов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Текст его выступления зачитал заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования (ДВП) МИД России Алексей Дробинин на открытии научной конференции памяти А.А.Громыко в МГИМО.
"Нас тревожит усиление военной активности НАТО вблизи границ Беларуси, России, а также принятые на завершившемся саммите альянса в Лондоне решения о дальнейшем наращивании военных бюджетов его стран.
Эти шаги ведут к милитаризации Европы и осуществляются вопреки обязательствам не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других", - цитирует тезисы российского министра ria.ru
14:19 11/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение