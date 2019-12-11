«Последующее разведение войск еще на трех участках. Работа над имплементацией "формулы Штайнмайера". Никакой федерализации. Украина – унитарная страна. Донбасс и Крым – это Украина», – пишет в Твиттере 10 декабря министр иностранных дел Вадим Пристайко.





Он перечисляет пункты, выработанные по итогам встречи в «нормандском формате»: взаимное освобождение удерживаемых лиц «установленных на всех установленных» до 31 декабря, местные выборы только по украинскому законодательству и согласно с высокими стандартами ОБСЕ.





Глава украинского МИДа отметил, что «наша позиция по контролю над границей неизменна».





По итогам встречи «нормандской четверки» в Париже 9 декабря и переговоров с лидером России Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский сообщил прессе, что к вопросу о восстановлении Украиной полного контроля над государственной границей на востоке, вернутся на следующей встрече в «нормандском формате».





«У нас с президентом Российской Федерации совершенно разный взгляд о передаче границы и о том, когда это возможно», – отметил Владимир Зеленский, говорится в сообщении его пресс-службы 10 декабря.





По словам украинского лидера, российская сторона настаивает на том, что, согласно Минским договоренностям, которые были подписаны предыдущим президентом Украины, передача границы под контроль Украины должно состояться после выборов.









Глава Украины выразил надежду, что в этом вопросе удастся найти выход, сообщает его пресс-служба.





В Евросоюзе отметили новую динамику переговоров





Обновленная динамика переговоров в «нормандском формате» открывает окно возможностей, которое должно быть использовано для имплементации Минских соглашений, говорится в заявлении представительства Европейского Союза в Украине по итогам встречи лидеров Франции, Германии, Украины и России на саммите в Париже 9 декабря.





«Мероприятия, которые были согласованы в рамках «нормандского формата», а также возобновленное взаимодействие сторон в ходе вчерашнего саммита в Париже являются важными шагами. Их быстрая и тщательная имплементация необходима и будет иметь прямое положительное влияние на жизнь людей на востоке Украины по обе стороны от линии разграничения», – цитирует «Интерфакс-Украина» сообщение пресс-службы представительства Евросоюза.





Новая встреча – через четыре месяца





В документе по итогам встречи в Париже отмечается «общее стремление к созданию устойчивой и всеобъемлющей архитектуры доверия и безопасности в Европе, на основе принципов ОБСЕ, для чего урегулирование конфликта на Украине является одним из нескольких важных шагов».





В трех пунктах постановляется выполнение «незамедлительных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «мер по выполнению политических положений Минских соглашений». Министров иностранных дел и политических советников стороны-подписанты призывают «обеспечить реализацию достигнутых договоренностей».





Итоговый документ, который размещен на сайте Кремля, подтверждает, что «Минские соглашения (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский Меморандум от 19 сентября 2014 года и Минский Комплекс мер от 12 февраля 2015 года) продолжают быть основой работы «Нормандского формата», государства-участники которого привержены их полному выполнению».









Участники встречи – лидеры России, Украины, Франции и Германии – «согласились провести следующую встречу в этом формате в течение четырех месяцев для обсуждения политических условий и условий безопасности, в том числе для организации местных выборов», сообщает сайт Кремля.





О том, что было впервые





По словам исполнительного директора Института мировой политики Евгения Магды, впервые с момента проведения предыдущего саммита «нормандского формата» четверо лидеров собрались на общий брифинг.





«Прошла двухсторонняя встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина и значительная часть этой встречи была посвящена обсуждению «газовых вопросов». Почему Зеленский на это пошел, я до сих пор не понимаю.





В контексте решений так называемых итогов «нормандского саммита» не вижу огромной победы. Но ее и не могло быть, но и не вижу какого-то глобального поражения. Зеленский продемонстрировал, что он готов искать общий язык в рамках "нормандского формата"», – говорит Евгений Магда корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».





Вместе с тем, он считает, что сложно рассчитывать на прогресс по Донбассу до следующего саммита, который должен состояться через четыре месяца.





«По состоянию на 9 декабря можно сказать, что Украина для проведения саммита в Париже пошла на определенные уступки – это и разведение войск, и согласование «формулы Штайнмайера», и отказ от публичной критики Кремля со стороны руководства страны – этой критики не прозвучало во время общего брифинга», – подчеркивает Евгений Магда.





Он также говорит о том, что украинская сторона «подчистую проиграла россиянам» информационную борьбу в ходе саммита в Париже. И это, словам политолога, происходит не впервые.





«Красные линии» на саммите в Париже





Народный депутат Украины от фракции «Европейской солидарности», бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев говорит, что президент Владимир Зеленский услышал сигналы гражданского общества и не пересек «красные линии».





В данном случае отсутствие новостей – это хорошая новость. Мы сейчас не в самом лучшем сейчас положении по объективным причинам. Относительно сильных позиций в переговорах в Париже – таких сильных позиций у Украины нет. Но мы должны смотреть на, в первую очередь, какой будет дальше риторика Зеленского и на реальные дела. Например, расшифровку и имплементацию «формулы Штайнмайера». В этом вопросе могут быть главные проблемы для безопасности Украины», – говорит Владимир Арьев корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».









Остаются дискуссионными для взаимоотношений общества и власти, по его словам, вопросы о газовых отношениях с Россией, закон об особом статусе для отдельных районов Донецкой и Луганской областей.





«Например, предыдущее разведение войск не просто не принесло улучшения, а наоборот ухудшило ситуацию в так называемой «серой зоне», где свободные места занимаются террористами и появляются новые позиции, что фиксирует наблюдательная миссия ОБСЕ», – отмечает народный депутат Украины.





Владимир Арьев подчеркивает, что Украина также не должна пойти на преступное соглашение с Россией относительно поставок газа.





Джон Хербст: давление Кремля на Украину не работает





Руководитель Евразийской программы Атлантического Совета, бывший посол США в Украине Джон Хербст (John Herbst) отмечает, что результаты саммита его положительно удивили. Если то, о чем стороны договорились, действительно воплотится в жизнь, то встречу можно назвать победой президента Зеленского, считает эксперт.





«Я мало чего ожидал от этого саммита, но они, на самом деле достигли – возможно, достигли – достаточно важных вещей: договорились о создании трех дополнительных зон разъединения, обновленном плане разминирования и дальнейшего обмена заключенными.





Если все это осуществится, то это станет, как я это называю, хорошими мерами укрепления доверия», – отметил Джон Хербст, по словам которого это поможет сторонам продолжить переговоры, и, возможно, повлияет в будущем на смягчение позиций России, которая во время саммита их не изменила.





«Я думаю, что Путин не готов признать, что его игра в Донбассе терпит неудачу и не увенчается успехом. Возможно, ему понадобится немного больше времени, чтобы осознать это, – сказал Джон Хербст. – Путин думал, что Зеленский готов заключить сделку, а также то, что Макрон более охотно примет «жертву со стороны Украины» ради франко-российских отношений, и что поддержка США со стороны Украины слабеет в результате нынешних проблем, связанных с импичментом.





Но мы видим, что российская политика терпит неудачу, и в этом плане, эти меры укрепления доверия могут оказаться реальными и важными, потому что они дают Путину время подумать над более сложными вопросами».





По мнению эксперта, то, что Кремль согласился на прекращения огня также говорит о том, что его давление на Киев не работает:





«Мы все знаем, что прекращения огня, по сути, до сих пор не было, потому что Кремль не был в этом заинтересован. Заинтересован ли он в этом на самом деле сейчас? Если да, то это важно, потому Кремль до сегодняшнего дня постоянно использовал давление и насилие, чтобы заставить Украину делать то, что хочет Москва, и, возможно, Кремль понимает, что это не работает».





«Так что, если все, о чем стороны договорились, окажется выполненным, то я бы назвал это скромной, но победой президента Зеленского. Это может показаться признанием, по крайней мере, частичным признанием со стороны Путина, что его политика агрессии не работает, и ему нужно попробовать что-то более дружелюбное», – подытоживает Джон Хербст.









По мнению эксперта, текст Минских соглашений может быть истолкован и в сторону России, и в сторону Украины и ее западных союзников. Несмотря на сегодняшнюю позицию президента Путина, что Минские соглашения должны быть интерпретированы в пользу Москвы, бывший посол выражает надежду на смягчение российских позиций в будущем.





«Слова Путина о том, что Минские соглашения не гибкие, является признаком его непримиримости. Но, несмотря на эту непримиримость по ключевым вопросам, мы наблюдаем небольшую гибкость со стороны Кремля, что может быть показателем того, что они могут поменять позицию и по сложным вопросам.





Я этого не предсказываю, но думаю, что может это когда-нибудь случится – может быть в следующем году, а может через 15 лет», – считает Джон Хербст.