Уголовное дело против блогера Кабанова закрыли





Блогер обращает внимание, что уголовное дело было возобновлено на основании постановления прокуратуры Брестской области в самом начале кампании по выборам депутатов Палаты представителей.





При этом Александр Кабанов планировал участвовать в выборах в качестве кандидата на одном из избирательных округов в Бресте, но его не зарегистрировали якобы из-за ошибок во время составления анкеты.





Что касается обновления уголовного дела, то, по словам блогера, его лишь однажды вызвали в милицию, но он отказался от визита в РОВД.





"После этого меня вообще не трогали, а после выборов внезапно узнал, что дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления", - говорит Александр Кабанов.





Он так и не понял, что было причиной для возобновления этого уголовного дела, так как прежние обвинения не подтвердились. Единственная версия - дело возобновили, чтобы мешать активному участию Александра Кабанова в избирательной кампании.





"Не исключено, что власти захотят восстановить это дело и в 2020 году, когда в Беларуси начнутся президентские выборы", - шутит блогер.









Александр Кабанов - известный блоггер, который активно освещает протесты против строительства аккумуляторного завода возле Бреста.



