Уголовное дело против блогера Кабанова закрыли
Как сообщил Александр Кабанов службе мониторинга ОО "БАЖ", узнал он об этом факте случайно. Дело прекращено с формулировкой "за отсутствием состава преступления".
Блогер обращает внимание, что уголовное дело было возобновлено на основании постановления прокуратуры Брестской области в самом начале кампании по выборам депутатов Палаты представителей.
При этом Александр Кабанов планировал участвовать в выборах в качестве кандидата на одном из избирательных округов в Бресте, но его не зарегистрировали якобы из-за ошибок во время составления анкеты.
Что касается обновления уголовного дела, то, по словам блогера, его лишь однажды вызвали в милицию, но он отказался от визита в РОВД.
"После этого меня вообще не трогали, а после выборов внезапно узнал, что дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления", - говорит Александр Кабанов.
Он так и не понял, что было причиной для возобновления этого уголовного дела, так как прежние обвинения не подтвердились. Единственная версия - дело возобновили, чтобы мешать активному участию Александра Кабанова в избирательной кампании.
"Не исключено, что власти захотят восстановить это дело и в 2020 году, когда в Беларуси начнутся президентские выборы", - шутит блогер.
Александр Кабанов - известный блоггер, который активно освещает протесты против строительства аккумуляторного завода возле Бреста.
Источник: spring96.org
10:09 11/12/2019
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