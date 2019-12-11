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Беларусь и Барбадос установили дипломатические отношения

Беларусь и Барбадос установили дипломатические отношения. Комьюнике об этом подписали представители двух стран при ООН Валентин Рыбаков и Генриета Элизабет Томпсон.

Стороны обсудили направления расширения сотрудничества. Среди них были отмечены экспорт сельхозтехники, промышленной продукции, услуги ИКТ, развитие туризма, сообщает постоянное представительство Беларуси при ООН, пишет reform.by

Барбадос — островное государства в Карибском регионе Северной Америки. Независимость получило в 1966 году.

Вчера стало известно об установлении дипломатических отношений между Беларусью и еще одним государством региона — Багамскими островами.
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