Беларусь и Барбадос установили дипломатические отношения
Беларусь и Барбадос установили дипломатические отношения. Комьюнике об этом подписали представители двух стран при ООН Валентин Рыбаков и Генриета Элизабет Томпсон.
Стороны обсудили направления расширения сотрудничества. Среди них были отмечены экспорт сельхозтехники, промышленной продукции, услуги ИКТ, развитие туризма, сообщает постоянное представительство Беларуси при ООН, пишет reform.by
Барбадос — островное государства в Карибском регионе Северной Америки. Независимость получило в 1966 году.
Вчера стало известно об установлении дипломатических отношений между Беларусью и еще одним государством региона — Багамскими островами.
09:31 11/12/2019
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