Эрдоган назвал Трампа и Путина среди лидеров, которыми он восхищается





Эрдоган отвечал на вопросы студентов университета и сказал, что изо всех сил пытается назвать вдохновляющего лидера из Европы, но не может найти такого.





"Когда мы смотрим на Европу, возникает серьезный кризис лидерства, вакуум лидерства. Я не нахожу в себе смелости назвать лидера, который является образцовым в Европе", - сказал он.





Эрдоган похвалил Трампа как открытого лидера, который говорит то, что у него на уме.









"Нравится вам это или нет, господин Трамп - это важное имя. У него нет скрытой повестки дня". Он говорит мне вещи ясно и открыто, и я говорю ему вещи очень открыто", - сказал он.





Турецкий президент также охарактеризовал Путина как "не имеющего скрытой повестки дня" и откровенного и открытого по отношению к Турции, добавив, что он верит, что он и российский лидер смогут установить мир в Сирии.





Также он назвал шейха Тамима "молодым и динамичным лидером", который поддерживает бедные страны.