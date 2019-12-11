В Париже 9 декабря в «нормандском формате» прошли переговоры с участием Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Предполагается, что следующая встреча глав государств «нормандской четверки» может состояться через четыре месяца в Берлине.





Но почему их переговоры больше не проходят в белорусской столице, где «нормандский формат» был опробован впервые?





Тем более, что в Минске продолжает работать трехсторонная контактная группа. А в июле этого года Зеленский пригласил сюда на встречу Путина – правда, не только с участием Макрона и Меркель, но еще глав США и Великобритании.





Почему представители «нормандской четверки» перестала встречаться в белорусской столице, «Белорусскому партизану» объяснил политолог и координатор форума «Минский диалог» Денис Мельянцов.









– К тому, что собрания «нормандской четверки» проходят в других столицах, а не в Минске, несмотря на то, что первая встреча была здесь, привел комплекс факторов.

Во-первых, собраться в Минске могут мешать графики глав государств, необходимость им находиться в определенных местах.





Если мы вспомним переговоры Волкера с Сурковым, то многое упиралось именно в их графики. В результате согласовывали те места, рядом с которым они могли находиться поблизости.





Также вероятно, что западные государства не хотели бы давать слишком много политического капитала официальному Минску.





Да, он действительно инициировал переговорную площадку, но, тем не менее, белорусские власти не являются посредниками в этих переговорах. Что имеется в виду под посредничеством? Если бы Лукашенко модерировал переговоры, белорусские власти вносили конкретные предложения, были переговорной стороной.





А учитывая, что Минску просто принадлежит идея переговорной площадки, то жесткой географической привязки к ней нет.





В Минске продолжает работать трехсторонняя контактная группа, и, в общем-то, главы государств «нормандской четверки» считают, что этого вполне достаточно.





Также считаю, это не только нежелание западных столиц вкладываться в репутацию Лукашенко. Думаю, что и со стороны Путина нет большого желания искусственно поднимать международный престиж Беларуси, учитывая, что между странами идут сложные переговоры по вопросам интеграции.





– Сделали ли белорусские власти, на ваш взгляд, какие-то ошибки после 2015 года, из-за которых встречи «нормандской четверки» здесь больше не проходят?





– Не думаю, что главными причинами являлись ошибки или какие-то отрицательные действия со стороны Минска.









Можно сказать, что процесс переговоров в рамках трехсторонней группы в Минске достаточно тупиковый, но здесь нет вины белорусских властей. В том виде, в котором были подписаны Минские соглашения, они являются неприемлемыми для Украины. Западные государства поддерживают официальный Киев в стремлении восстановить свой суверенитет, а вот Россию статус-кво более-менее устраивает.

От официального Минска здесь мало что зависит.





– Как думаете, могут ли переговоры в «нормандском формате» еще вернуться в Минск?





– Почему бы нет? Все же жесткой антипатии или раздражения по отношению к Минску у «нормандской четверки» нет.





Наоборот, несмотря на ход парламентских выборов и их итоги, продолжается нормализация отношений с Западом. До выборов состоялся визит Лукашенко в Австрию, после выборов Минск посетили министры иностранных дел Финляндии и Швеции. Что говорит о том, что с их стороны есть интерес к диалогу.





Если графики глав государств «нормандской четверки» сложатся так, что они смогут приехать в Минск, а отсюда к тому же будут идти сигналы, что белорусские власти заинтересованы в сближении с Западом, что они готовы предложить новые нестандартные варианты урегулирования конфликта, то вполне вероятно, Минску предоставят возможность вновь стать местом проведения переговоров.