



С 2016 года эта премия присуждается ежегодно тем, кто вносит исключительный вклад в защиту и продвижение прав человека и верховенства закона в своих странах и на международном уровне. Она напоминает о непрерывной работе Германии и Франции в деле соблюдения прав человека и способствует усилению их сотрудничества в этом направлении.





Деятельность правозащитников необходима для привлечения общественного мнения, для мобилизации гражданского общества и для поддержки жертв нарушения прав человека, а также для обеспечения эффективного исполнения государствами взятых на себя обязательств в этой области. Германо-французская премия «За права человека и верховенство закона» была создана для того, чтобы отдать дань тем женщинам и мужчинам, которые всецело защищают права человека и деятельность которых должна приветствоваться и поддерживаться.



