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Алесь Беляцкий стал лауреатом премии «За права человека и верховенство закона»

Как сообщают Посольства Франции и Германии в Беларуси, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий стал лауреатом французско-германской премии «За права человека и верховенство закона» в 2019 году.


С 2016 года эта премия присуждается ежегодно тем, кто вносит исключительный вклад в защиту и продвижение прав человека и верховенства закона в своих странах и на международном уровне. Она напоминает о непрерывной работе Германии и Франции в деле соблюдения прав человека и способствует усилению их сотрудничества в этом направлении.

Деятельность правозащитников необходима для привлечения общественного мнения, для мобилизации гражданского общества и для поддержки жертв нарушения прав человека, а также для обеспечения эффективного исполнения государствами взятых на себя обязательств в этой области. Германо-французская премия «За права человека и верховенство закона» была создана для того, чтобы отдать дань тем женщинам и мужчинам, которые всецело защищают права человека и деятельность которых должна приветствоваться и поддерживаться.
spring96.org
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