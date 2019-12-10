На Порошенко открыли дело из-за минских соглашений

Фото: AP

Дело на Порошенко открыли з-за подписания минских соглашений





Госбюро расследований открыло дело на бывшего президента Петра Порошенко по статье госизмена из-за подписания минских соглашений в 2015 году. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, пишет Интерфакс-Украина.





"Действительно открыто открытое производство по заявлению по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании минских соглашений", - сообщила она.





Ранее юрист Андрей Портнов разместил копию ответа ГБР об открытии данного производства.





Сведения о возможном совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 декабря, начато досудебное расследование. Предварительная квалификация – по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.









Ранее ГБР направило в Генпрокуратуру проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Порошенко по делу о назначении членов Высшего совета правосудия.





В целом Порошенко фигурирует уже в 14 делах Госбюро расследований, пишет korrespondent.net



