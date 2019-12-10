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На Порошенко открыли дело из-за минских соглашений

Новое дело на бывшего президента Украины Госбюро расследований открыло по статье госизмена.

Фото: AP
Дело на Порошенко открыли з-за подписания минских соглашений

Госбюро расследований открыло дело на бывшего президента Петра Порошенко по статье госизмена из-за подписания минских соглашений в 2015 году. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, пишет Интерфакс-Украина.

"Действительно открыто открытое производство по заявлению по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании минских соглашений", - сообщила она.

Ранее юрист Андрей Портнов разместил копию ответа ГБР об открытии данного производства.

Сведения о возможном совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 декабря, начато досудебное расследование. Предварительная квалификация – по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.


Ранее ГБР направило в Генпрокуратуру проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Порошенко по делу о назначении членов Высшего совета правосудия.

В целом Порошенко фигурирует уже в 14 делах Госбюро расследований, пишет korrespondent.net
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