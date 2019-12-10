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Политики в Тбилиси о выборах в Минске: «выборы не были ни свободными, ни честными»

В Тбилиси завершается 8-я сессия Парламентской ассамблеи Восточного партнерства "Евронест". Парламентарии из Беларуси снова к ней не были допущены.

Одним из главных событий стало заседание рабочей группы по Беларуси, на котором в частности обсудили текущую политическую ситуацию в стране после последних парламентских выборов, пишет racyja.com

В обсуждении принимали участие представители демократических партий и движений Беларуси, а также председатель партии левых "Справедливый мир" Сергей Калякин: 


- Выступал руководитель международной миссии, которая у нас была на выборах. Они повторили свои выводы о том, что они видят много проблем. И считают, что выборы не были ни свободными, ни честными. Результаты нельзя признать, как волеизъявление белорусского народа. В связи с этим было заявлено, что группа будет продолжать контактировать с гражданским обществом, осуществлять связь через нее, но признания Палаты представителей в качестве полномочного представителя белорусского народа не произойдет. 
Антон Разумовский
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