Одним из главных событий стало заседание рабочей группы по Беларуси, на котором в частности обсудили текущую политическую ситуацию в стране после последних парламентских выборов, пишет racyja.com





В обсуждении принимали участие представители демократических партий и движений Беларуси, а также председатель партии левых "Справедливый мир" Сергей Калякин:









- Выступал руководитель международной миссии, которая у нас была на выборах. Они повторили свои выводы о том, что они видят много проблем. И считают, что выборы не были ни свободными, ни честными. Результаты нельзя признать, как волеизъявление белорусского народа. В связи с этим было заявлено, что группа будет продолжать контактировать с гражданским обществом, осуществлять связь через нее, но признания Палаты представителей в качестве полномочного представителя белорусского народа не произойдет.



