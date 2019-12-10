Против Трампа выдвинуты обвинения

Утром во вторник конгрессмены-демократы, включая спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, главу Юридического комитета Палаты представителей Джеррольда Надлера и главу Комитета по разведке Адама Шиффа, провели пресс-конференцию, посвященную дальнейшим шагам в расследовании по делу об импичменте президента Трампа.









Законодатели выдвинули против президента обвинения по двум статьям – злоупотребление властью и воспрепятствование деятельности Конгресса









Джеррольд Надлер заявил, что действия президента нанесли ущерб национальной безопасности и поставили под угрозу честность предстоящих президентских выборов.





Надлер добавил, что, в отличие от президента Трампа, законодатели в првую очередь озабочены неукоснительным соблюдением Конституции.





Выступивший затем Адам Шифф подчеркнул, что нарушивший Конституцию предает доверие общества.





По словам Шиффа, Трамп свидетельства злоупотреблений, допущенные президентом, многочисленны и бесспорны.





Законодатель отметил необходимость действовать незамедлительно, чтобы не допустить иностранного вмешательства в выборы-2020.





Ранее сообщалось, что позднее отдельную пресс-конференцию проведет спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.





Ранее Пелоси заявила, что Трамп пытался «коррумпировать предстоящие выборы» и продолжает представлять «угрозу для американской демократии и национальной безопасности».









В своем «Твиттере» Пелоси написала, что Палата представителей принимает дальнейшие меры для «защиты» демократии.





Отвечая на вопрос о том, наберется ли достаточно голосов, чтобы представить президента к импичменту, Пелоси сказала, что члены Палаты представителей должны голосовать, прислушавшись к своей совести.





«По таким вопросам мы не считаем голоса. Люди просто дадут знать, что думают по этму поводу, – сказала она. – Я не считала голоса и не буду этого делать».





Глава Комитета по международным отношениям Палаты представителей Элиот Энгел отметил: «Многие из нас считают, что ситуация с Украиной – не то, на что можно просто закрыть глаза».





Тем временем Трамп настаивает, что он не совершил ничего предосудительного и что объявить импичмент президенту, добившемуся таких достижений, как он, было бы «полным политическим безумием».



