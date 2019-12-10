Против Трампа выдвинуты обвинения
Президент обвиняется в злоупотреблении властью и воспрепятствовании работе Конгресса, сообщает Русская служба Голоса Америки
Утром во вторник конгрессмены-демократы, включая спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, главу Юридического комитета Палаты представителей Джеррольда Надлера и главу Комитета по разведке Адама Шиффа, провели пресс-конференцию, посвященную дальнейшим шагам в расследовании по делу об импичменте президента Трампа.
Законодатели выдвинули против президента обвинения по двум статьям – злоупотребление властью и воспрепятствование деятельности Конгресса
Джеррольд Надлер заявил, что действия президента нанесли ущерб национальной безопасности и поставили под угрозу честность предстоящих президентских выборов.
Надлер добавил, что, в отличие от президента Трампа, законодатели в првую очередь озабочены неукоснительным соблюдением Конституции.
Выступивший затем Адам Шифф подчеркнул, что нарушивший Конституцию предает доверие общества.
По словам Шиффа, Трамп свидетельства злоупотреблений, допущенные президентом, многочисленны и бесспорны.
Законодатель отметил необходимость действовать незамедлительно, чтобы не допустить иностранного вмешательства в выборы-2020.
Ранее сообщалось, что позднее отдельную пресс-конференцию проведет спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Ранее Пелоси заявила, что Трамп пытался «коррумпировать предстоящие выборы» и продолжает представлять «угрозу для американской демократии и национальной безопасности».
В своем «Твиттере» Пелоси написала, что Палата представителей принимает дальнейшие меры для «защиты» демократии.
Отвечая на вопрос о том, наберется ли достаточно голосов, чтобы представить президента к импичменту, Пелоси сказала, что члены Палаты представителей должны голосовать, прислушавшись к своей совести.
«По таким вопросам мы не считаем голоса. Люди просто дадут знать, что думают по этму поводу, – сказала она. – Я не считала голоса и не буду этого делать».
Глава Комитета по международным отношениям Палаты представителей Элиот Энгел отметил: «Многие из нас считают, что ситуация с Украиной – не то, на что можно просто закрыть глаза».
Тем временем Трамп настаивает, что он не совершил ничего предосудительного и что объявить импичмент президенту, добившемуся таких достижений, как он, было бы «полным политическим безумием».
18:46 10/12/2019
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