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Тандем «Лу-Лу». Что связывало Лукашенко и Лужкова

Мэр Москвы имел возможность лоббировать его интересы в Кремле, а глава Беларуси называл его другом и поддерживал после его смещения с поста.

Тандем «Лу-Лу». Что связывало Лукашенко и Лужкова
Этот тандем называли Лу-Лу. Фото Виктор Толочко/ТАСС
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер 10 декабря в одной из больниц Мюнхена, где ему делали операцию на сердце.

Лужков: «У меня слюна упала до пола машины, когда я увидел такой красивый Минск»

Из книги Павла Шеремета «Случайный президент»:

«...у Лукашенко всегда были самые теплые отношения с оппонентами российских президентов. Крючков, Примаков, Куликов, Коржаков, Николаев, Лужков — частые гости белорусского лидера. Московский мэр часто высказывается о Лукашенко в превосходной степени: «У меня слюна упала до пола машины, когда я увидел такой красивый Минск». Правда жена Лужкова, предприниматель Елена Батурина, однажды пожаловалась на белорусские власти, которые тянут с расчетом за пластиковые стулья, поставленные из Москвы для центрального стадиона белорусской столицы».

Кстати, именно Лужков предложил отмечать День города в Минске в первую субботу сентября. В 1997-м мэр Москвы был почётным гостем на 930-летии Минска и шёл рядом с президентом Лукашенко, напоминает Спутник в Телеграме.

Фото Юрий Иванов, Спутник

Играли в теннис. На кону было ...сливочное масло

Глава Беларуси и мэр Москвы встречались не только в коридорах власти, но и на теннисном корте. Лукашенко рассказывал российским журналистам: «Извините за нескромность, но Ельцин со мной на корте не справляется. Коржаков не справляется. Лужков проиграл три раза… В последний раз с Лужковым мы играли на 5 тысяч тонн сливочного масла».

За что Лужков хвалил «Батьку»

Несколько лет назад бывший мэр Москвы рассуждал в интервью о развитии сельского хозяйства и вспомнил Александра Лукашенко:


— У нас принято «Батьку» ругать, а вы посмотрите, как у него сейчас выглядит деревня. На отлично! И дороги в прекрасном состоянии. Да, в Беларуси много других проблем, но надо отдать Лукашенко должное: он не допустил в своей стране безумной приватизации по Чубайсу, поэтому Беларусь сегодня выглядит по-другому. А мы платим им за семена.

Лужков защищал Лукашенко от прозападных либералов и демократов

«На протяжении всех лет правления Лукашенко, могущественный мэр Москвы Юрий Лужков всегда был не только твердым его союзником, но и защитником от разного рода прозападных либералов и демократов, время от времени появлявшихся на верхних этажах российской власти, — писал обозреватель Роман Яковлевский. — В плане информационной защиты от их нападок эффективным щитом для белорусского правителя выступали и лужковские СМИ. Особенно телеканал ТВЦ.

... Со временем, чем дальше, тем больше мэр Москвы со своими немалыми ресурсами все больше отдалялся от политики Кремля в отношении режима Лукашенко. И чтобы запечатлеть в веках особую связь московского градоначальника с белорусскими товарищами, бывшего одновременно не только мэром, но и главой столичного правительства, на берегу Свислочи в Минске построили точную копию здания Моссовета, назвав его «Дом Москвы».

А чтобы кто вдруг не попутал эти два дома, то сделали так, чтобы отличались они лишь размещенными рядом памятниками. В Москве на дом смотрит Юрий Долгорукий, а в Минске к нему спиной сидит Александр Пушкин».

И поддерживал во время президентских выборов

Во время президентской кампании в 2001-м Лужков приезжал в Минск на открытие станции метро и не упустил возможности высказаться о белорусских выборах как о давно решенном деле. Никаких сомнений, по словам Лужкова, в том, что Лукашенко как был, так и будет президентом – нет: «мне незачем поддерживать человека, который твердо стоит на ногах».

Александр Лукашенко в долгу не остался. Он наградил Юрия Лужкова одной из высших государственных наград Беларуси — орденом Франциска Скорины.

В 2010-м, когда Дмитрий Медведев сместил Лужкова с должности «в связи с утратой доверия», глава Беларуси заявил, что «на таком основании нельзя увольнять человека, если он сделал столько для страны. Нельзя выгнать с работы, даже не сказав ему спасибо».


Лукашенко резко раскритиковал действия российского президента, заметив, что не стоило спешить с отставкой Лужкова: «Что, было невтерпеж? Пройдут выборы, правительство само уйдет в отставку. Это будет порядочно».

Со своей стороны глава Беларуси обещал сделать для Лужкова то, о чем он его попросит:

— Я друзей никогда не бросаю, и не только друзей. А Лужков по-прежнему остается другом Беларуси.

После известия о смерти экс-мэра Москвы Александр Лукашенко выразил соболезнования.
""Салідарнасць"
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