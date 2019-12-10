Именно так объяснила техническая служба хостера CoolServe Corporation проблемы с ресурсом, отказавшись восстанавливать жесткий диск, на котором хранилась база данных, потому что это «слишком дорогостоящая услуга».





Проблемы с доступом к сайту начались во второй половине дня 1 декабря. В течение нескольких дней хостер обещал восстановить доступ к ресурсу, однако 3 декабря сообщил, что база данных praca-by.info «слишком серьёзно повреждена, чтобы её можно было восстановить».





Представитель техподдержки CoolServe Corporation прокомментировал ситуацию с уничтожением сайта:





— Все провайдеры предоставляют сервис «как есть», то есть не несут ответственности за убытки, возникшие в ходе эксплуатации оборудования. Иначе они были бы банкротами.









Пресс-служба профсоюза не может восстановить сайт в прежнем виде и вынуждена создавать ресурс практически с нуля. Сейчас команда praca-by.info делает все возможное для запуска нового сайта.





— Я бы мог понять экстренное отключение электричества в глухом колхозе «40 лет без урожая». Но представить подобное в Минске, где находится техническая служба, которая обязана иметь на такие случаи запасной генератор для меня невозможно.

Это больше напоминает спланированную диверсию. Тем более, что хостер так и не назвал, кто еще лишился своих сайтов.





Вне всякого сомнения, мы восстановим сайт, сделаем его ещё лучше и менее уязвимым для подобного рода «случайностей». Пусть никто не надеется, что обнародование нарушений прав человека труда исчезнет вместе с сайтом. Мы очень скоро вернемся, - подчеркнул лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.







