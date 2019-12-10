Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Сайт профсоюза РЭП уничтожен - "аварийное отключение электричества"

Сайт praca-by.info практически полностью уничтожен «аварийным отключением электричества».

Именно так объяснила техническая служба хостера CoolServe Corporation проблемы с ресурсом, отказавшись восстанавливать жесткий диск, на котором хранилась база данных, потому что это «слишком дорогостоящая услуга».

Проблемы с доступом к сайту начались во второй половине дня 1 декабря. В течение нескольких дней хостер обещал восстановить доступ к ресурсу, однако 3 декабря сообщил, что база данных praca-by.info «слишком серьёзно повреждена, чтобы её можно было восстановить».

Представитель техподдержки CoolServe Corporation прокомментировал ситуацию с уничтожением сайта:

— Все провайдеры предоставляют сервис «как есть», то есть не несут ответственности за убытки, возникшие в ходе эксплуатации оборудования. Иначе они были бы банкротами.


Пресс-служба профсоюза не может восстановить сайт в прежнем виде и вынуждена создавать ресурс практически с нуля.  Сейчас команда praca-by.info делает все возможное для запуска нового сайта. 

— Я бы мог понять экстренное отключение электричества в глухом колхозе «40 лет без урожая». Но представить подобное в Минске, где находится техническая служба, которая обязана иметь на такие случаи запасной генератор для меня невозможно. 
Это больше напоминает спланированную диверсию. Тем более, что хостер так и не назвал, кто еще лишился своих сайтов. 

Вне всякого сомнения, мы восстановим сайт, сделаем его ещё лучше и менее уязвимым для подобного рода «случайностей». Пусть никто не надеется, что обнародование нарушений прав человека труда исчезнет вместе с сайтом. Мы очень скоро вернемся, - подчеркнул лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Россия теряет свой суверенитет"
Павел Знавец
Шизофреническая интеграция.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС Лукашенко не выдвигайся! Уходи!
Павел Севярынец
7 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА!
Игорь Ледник
Адкрыты ліст да Лукашэнкі – Нахрена беларусам...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru