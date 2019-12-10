



Например, в обращении генерального секретаря Европейской службы внешних действий Хельги Шмид к участникам XVII Минского форума, состоявшегося 5 декабря, говорится о том, что отношения ЕС с Беларусью будут углубляться:





«Евросоюз собирается работать с Беларусью и в дальнейшем, обеспечивая осязаемое преимущество как европейским, так и беларуским гражданам».





Присутствовавший на Минском форуме уполномоченный МИД Германии по Восточной Европе, Южному Кавказу и Средней Азии Михаэль Зиберт отметил, что в Германии знают и ценят посредническую роль Беларуси в отношениях между Востоком и Западом:





«Мы видим те большие шансы, которые открываются во внешней политике для Беларуси. Мы приветствуем подход, сближение вашей страны с ЕС, вы же и так являетесь частью Европы. Мы хотели бы поддерживать этот процесс и поддержать ваше вступление в ВТО и хотели бы поддержать вас на пути к правовому государству и к развитию вашего потенциала».





4 декабря первый замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко встретился с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком.





Представитель ЕБРР отметил высокую динамику контактов ЕБРР с Беларусью в последние несколько лет, широкий спектр реализуемых совместных проектов, а также готовность Банка продолжить содействие повышению инвестиционной привлекательности Беларуси.





Беларусь также продолжила работать над расширением своих миротворческих возможностей. Так, 5 декабря министр обороны Беларуси Андрей Равков провел переговоры с военной делегацией во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Италии генералом Энцо Веччарелли.









Пресс-служба министерства обороны, не вдаваясь в подробности сообщила лишь о том, что обсуждалось совместное выполнение задач по поддержанию международного мира и безопасности.





Принимая во внимание тот факт, что Италия является самым крупным западным участником миротворческих операций ООН и фактически отвечает за миссию в Ливане, логично предположить, что речь шла о деталях наращивания беларуского контингента в этой миссии.