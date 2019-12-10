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Belarus in focus: Парламентские выборы не повлияли на сближение Минска с ЕС

События прошедшей недели продолжили свидетельствовать о том, что ход и результаты парламентских выборов в Беларуси не оказали существенного негативного влияния на взаимоотношения Минска со странами Запада.


Например, в обращении генерального секретаря Европейской службы внешних действий Хельги Шмид к участникам XVII Минского форума, состоявшегося 5 декабря, говорится о том, что отношения ЕС с Беларусью будут углубляться: 

«Евросоюз собирается работать с Беларусью и в дальнейшем, обеспечивая осязаемое преимущество как европейским, так и беларуским гражданам». 

Присутствовавший на Минском форуме уполномоченный МИД Германии по Восточной Европе, Южному Кавказу и Средней Азии Михаэль Зиберт отметил, что в Германии знают и ценят посредническую роль Беларуси в отношениях между Востоком и Западом: 

«Мы видим те большие шансы, которые открываются во внешней политике для Беларуси. Мы приветствуем подход, сближение вашей страны с ЕС, вы же и так являетесь частью Европы. Мы хотели бы поддерживать этот процесс и поддержать ваше вступление в ВТО и хотели бы поддержать вас на пути к правовому государству и к развитию вашего потенциала».

4 декабря первый замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко встретился с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком. 

Представитель ЕБРР отметил высокую динамику контактов ЕБРР с Беларусью в последние несколько лет, широкий спектр реализуемых совместных проектов, а также готовность Банка продолжить содействие повышению инвестиционной привлекательности Беларуси.  

Беларусь также продолжила работать над расширением своих миротворческих возможностей. Так, 5 декабря министр обороны Беларуси Андрей Равков провел переговоры с военной делегацией во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Италии генералом Энцо Веччарелли. 


Пресс-служба министерства обороны, не вдаваясь в подробности сообщила лишь о том, что обсуждалось совместное выполнение задач по поддержанию международного мира и безопасности. 

Принимая во внимание тот факт, что Италия является самым крупным западным участником миротворческих операций ООН и фактически отвечает за миссию в Ливане, логично предположить, что речь шла о деталях наращивания беларуского контингента в этой миссии.
Источник: Belarus in focus
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