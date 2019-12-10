Россияне не воспринимают Беларусь как отдельную страну

Почему – смотрите в программе «Размова» с Владимиром Мацкевичем на телеканале Белсат





Тайные переговоры без результата, уличные протесты – вопрос углубления интеграции Беларуси и России в той или иной форме овладел в последние дни всей страной.





Гость программы философ из России Максим Горюнов, в свою очередь, объясняет, как на эти события и Беларусь в целом смотрят из России и почему оттуда наша страна похожа на мечту.





«Беларусь не существует в том смысле, в каком существует, например, Финляндия и в том смысле, в каком существует, например, Швеция. Беларусь – это какая-то сказка, мечта. Что-то туманное. Какой-то мираж. Что-то в мираже там происходит. У Беларуси нет субъектности, нет лица, то, что оттуда приходит колбаса, то, что оттуда приходят конфеты и сгущенное молоко – этого мало, чтобы наделить этот объект субъектностью», – объясняет Горюнов.















