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Россияне не воспринимают Беларусь как отдельную страну

Большинство россиян не воспринимают Беларусь как самостоятельное государство вроде Финляндии или Швеции.

Россияне не воспринимают Беларусь как отдельную страну
Почему – смотрите в программе «Размова» с Владимиром Мацкевичем на телеканале Белсат.

Тайные переговоры без результата, уличные протесты – вопрос углубления интеграции Беларуси и России в той или иной форме овладел в последние дни всей страной. 

Гость программы философ из России Максим Горюнов, в свою очередь, объясняет, как на эти события и Беларусь в целом смотрят из России и почему оттуда наша страна похожа на мечту.

«Беларусь не существует в том смысле, в каком существует, например, Финляндия и в том смысле, в каком существует, например, Швеция. Беларусь – это какая-то сказка, мечта. Что-то туманное. Какой-то мираж. Что-то в мираже там происходит. У Беларуси нет субъектности, нет лица, то, что оттуда приходит колбаса, то, что оттуда приходят конфеты и сгущенное молоко – этого мало, чтобы наделить этот объект субъектностью», – объясняет Горюнов.
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