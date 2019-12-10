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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным накануне нового года: Чтобы окончательно расставить точки над "i"

Анонс состоялся во время встречи с главой АП Игорем Сергеенко и главой Совета республики Натальей Кочановой, которая до этого работала в должности главы АП.


"Мы сейчас разговаривали с премьер-министром России. И договорились, что, кроме всего прочего, где-то в предновогодние дни (не знаю, как у нас получится здесь, внутри страны, в связи с моим графиком, и у них же свой график, тоже торжества эти) мы где-то встретимся. 

И не только с президентом России, но сможем сверить часы и с премьер-министром. Есть вопросы, которые касаются наших правительств. И я хотел бы на определенные темы, чтобы этот разговор с Дмитрием Анатольевичем состоялся.

Он с удовольствием согласился, что мы где-то пересечемся, найдем момент. Говорит, даже и в Минск может приехать. Думаю, мы найдем место, где встретиться. Возможно, еще придется после 20-го (декабря. - Прим. ред.) встретиться и с президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик", - сообщил Лукашенко.
Источник: belta.by
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