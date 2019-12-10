архивное фото





Журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание Человек года-2019. Среди претендентов – политики, спортсмены, бизнесмены, активисты, пишет The Hill





Так, обладателем этого титула могут стать спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, основатель Facebook Марк Цукерберг, президент США Дональд Трамп, американская футболистка Меган Рапино, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Новой Зеландии Ясинда Арден, школьница-экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.





Также в число претендентов на высокое звание вошел анонимный офицер ЦРУ, который сообщил о содержании телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшегося в июле.





Имя победителя читатели узнают из декабрьского номера Time.