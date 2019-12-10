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Time назвал претендентов на звание Человек года-2019. Путина в списке нет

Имя победителя станет известно из декабрьского номера

архивное фото

Журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание Человек года-2019. Среди претендентов – политики, спортсмены, бизнесмены, активисты, пишет The Hill.

Так, обладателем этого титула могут стать спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, основатель Facebook Марк Цукерберг, президент США Дональд Трамп, американская футболистка Меган Рапино, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Новой Зеландии Ясинда Арден, школьница-экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.

Также в число претендентов на высокое звание вошел анонимный офицер ЦРУ, который сообщил о содержании телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшегося в июле.

Имя победителя читатели узнают из декабрьского номера Time.
Источник: korrespondent.net
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