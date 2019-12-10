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Блумберг назвал свой первый шаг на посту президента США

При победе на президентских выборах миллиардер вернет США в Парижское соглашение по климату.


Вступивший предвыборную гонку миллиардер Майкл Блумберг заявил, что в случае победы вернет США в Парижское соглашение по климату.

"В качестве своего первого шага на посту президента я вернусь в Парижское соглашение", – написал он в Тwitter в понедельник, 9 декабря.
 
Блумберг также отметил, что намерен посетить 25-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Мадриде.
 
Как известно, президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату в 2017 году. Документ был подписан в 2015 году приблизительно 200 странами. 


В соответствии с соглашением государства должны принять меры по снижению выбросов в окружающую среду, чтобы не допустить к 2100 году повышения средней температуры на планете более чем на два градуса.
 
Напомним, 9 ноября 77-летний экс-мэр Нью-Йорка Блумберг зарегистрировался как кандидат от Демократической партии США на первичных выборах президента США.
 
Президентские выборы состоятся в США 3 ноября 2020 года.
Источник: korrespondent.net
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