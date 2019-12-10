О чем не рассказал и не расскажет канал Пул Первого
Вряд ли белорусов волнует цвет пальто, в котором Лукашенко летал в Сочи.
Одним из итогов провалившегося саммита в Сочи стало сохранение информационного вакуума вокруг предмета переговоров. Мы по-прежнему вынуждены довольствоваться сливами из российской прессы и сомнительных телеграм-каналов.
На этом фоне особенно цинично смотрятся публикации близкого к властям телеграм-канала Пул Первого, ставшего одним из немногих источников инсайдов с белорусской стороны. Но что мы там видим?
Вряд ли в столь драматичной и тревожной обстановке белорусов интересует цвет пальто, в котором Лукашенко летал в Сочи. Или его меню в «Бочаровом ручье».
А канал вместо хоть каких-то итогов переговоров сообщает нам именно об этом.
Возможно, кто-то забыл, но мы напомним: граждане страны имеют полное право знать о том, кто и каким образом пытается распорядиться нашей общей судьбой.
Источник: gazetaby.com
10:26 10/12/2019
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