О чем не рассказал и не расскажет канал Пул Первого

Одним из итогов провалившегося саммита в Сочи стало сохранение информационного вакуума вокруг предмета переговоров. Мы по-прежнему вынуждены довольствоваться сливами из российской прессы и сомнительных телеграм-каналов.





На этом фоне особенно цинично смотрятся публикации близкого к властям телеграм-канала Пул Первого, ставшего одним из немногих источников инсайдов с белорусской стороны. Но что мы там видим?





Вряд ли в столь драматичной и тревожной обстановке белорусов интересует цвет пальто, в котором Лукашенко летал в Сочи. Или его меню в «Бочаровом ручье».













А канал вместо хоть каких-то итогов переговоров сообщает нам именно об этом.





Возможно, кто-то забыл, но мы напомним: граждане страны имеют полное право знать о том, кто и каким образом пытается распорядиться нашей общей судьбой.