- Подводя итоги года, приходится признавать, что огромные проблемы в области прав человека, которые были заложены авторитарной властью за предыдущие десятилетия, остались, - отмечает правозащитник. - Никаких серьезных прорывов не произошло. Мы имеем недемократическое законодательство, которое сильно ограничивает права и свободы граждан. Авторитаризм защищается выгодными для него законами.





Есть большие ограничения и запреты на свободу собраний. Это является основной причиной бесконечных административных судебных процессов. В этом году уже было более двухсот таких судов. Хотя участники массовых акций и даже одиночных пикетов просто хотели обратить внимание на серьезные проблемы в жизни нашего общества, касающиеся всех. Но власти не хотят видеть эти проблемы и наказывают участников акций. Надо сказать, что штрафы большие. Таким образом государство бьет по карману людей, недовольных несправедливостью властей.





Второе направление, которое сильно репресируется, это изготовление и распространение информации. Право на распространение информации, как и право на мирные собрания гарантированы Конституцией и международными соглашениями, которые подписала, но не хочет выполнять Беларусь. Тем не менее, мы видим, как в течение года преследовались неаккредитованные журналисты. Но основной удар был направлен на блогеров.





Помним громкий уголовный процесс над брестским народным журналистом Сергеем Петрухиным, который критикует в своем регионе и коррупцию среди чиновников, и издевательства правоохранителей в отношении простых людей. Вот и решили через фальшивые свидетельства милиционеров, через суд фактически заткнуть ему рот, и теперь он обязан заплатить почти 10 тысяч долларов. Сняли, как говорят, последние штаны, хорошо, что хоть не посадили.





Давят на блогеров из Орши, Березы, из Минска... Очевидно, что власти боятся распространения правдивой, часто для них неприятной информации, идущей из первых уст обыкновенных людей.





Третий момент, который стоит отметить в этом году, - проведение парламентских выборов, которые были властями нагло сфальсифицированы. Выборы получились фактически нелегитимными. Людей с другими взглядами просто не допустили до депутатства. Это объясняют сохранением стабильности, но такая "стабильность" приводит лишь к взлету коррупции.





Несмотря на то, что идут бесконечные суды над высокими чиновниками за взятки, за превышение полномочий, коррупция на всех уровнях глубоко въелась в тело этой власти. А выборов, как инструмента изменений коррумпированной власти, в государстве нет.





В такой ситуации понятна нелюбовь "властителей" к фигуре Кастуся Калиновского, так как он призвал власть служить народу. У нас получается все наоборот. Власть пренебрегает людьми, не слушает нас, считает всех нас неспособными недотепами и сама решает, что белое, а что черное, кого помиловать, а кого наказать.





Как мы не бьемся за отмену смертной казни, объясняем, что это нецивилизованно и негуманно, что так нельзя, что в Европе никто с вами не будет брататься, пока что нам не удается достучаться до чугунных властных лбов.





Поэтому картина не очень веселая. После выборов мы видим необычный всплеск репрессий против общественных активистов, блогеров и журналистов. Сейчас каждый день идут административные процессы. И все это происходит во время нервного обсуждения документов по интеграции с Россией, которые собираются подписать в ближайшее время.





Что будет подписываться - неизвестно. Все в тумане. С мыслящей интеллигенцией, политически активными гражданами никто не советуется. В очередной раз белорусский народ без нашего согласия собираются женить.





Приходится констатировать, что все репрессивные инструменты власти остались, они никуда не исчезли. Все эти идеологи, спецслужбы, омон, зависимые суды и беззубые прокуратуры остались и готовы выполнять и перевыполнять план. В любой момент количество репрессированных может увеличиться в десятки раз, что уже было в современной истории Беларуси. Полицейское государство, что и сказать.





Что делать в этой ситуации? Кто нас может защитить? Только мы сами! Нам, гражданам Беларуси необходимо добиваться положительных изменений в соблюдении прав человека в стране! И это возможно!





В этом году была отменена статья, предусматривавшая уголовную ответственность за деятельность от имени незарегистрированной организации. Совместные усилия людей, чьи близкие отбывают непропорционально тяжелые наказания по "наркотическим" статьям, привели к тому, что власти вынуждены были пойти на уступки.





В Бресте противники строительства аккумуляторного завода, несмотря на репрессии и провокации со стороны властей, добились того, что предприятие "заморозили". Одним словом, вместе мы можем достичь конкретных результатов, и это положительный момент.









Мы, граждане, должны самоорганизовываться, а не играть в игры, которые навязывают нам эти самоназначенцы. Мы должны открыто высказываться, протестовать, откликаться на несправедливость со стороны властей, когда видим и чувствуем ее. Нужно защищать те права, которые нам гарантированы Конституцией.





Мы не должны допускать, чтобы судьбу народа самостоятельно решал один человек. Я глубоко убежден в том, что независимость, демократия и права человека идут в одной сильной связке. Это тот непреклонен триумвират ценностей, который, на мой взгляд, и должен вывести белорусов на чистый и широкий путь.