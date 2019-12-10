Учения Беларуси и НАТО: политическая игра или дрейф?

Бывший начальник Генштаба ВС Беларуси, а сегодня депутат парламента, заявляет о возможности проведение совместных учений с НАТО и о том, что “практические аспекты” сего уже прорабатываются. Это происходит на фоне визита начальника Гештаба Итальянской армии в рамках которого обсуждается участие беларуских военных в миротворческой миссии в Ливане.





Одним словом, вопросов больше чем ответов. Тем не менее, визит и заявления являются результатом достаточно долгой политики, которая просто не была публичной. Вначале из доктрины национальной безопасности исчезли слова про угрозу со стороны НАТО но появились слова про угрозы гибридной агрессии. Потом активизировались контакты с американскими военными. Дальше – больше, вплоть до приглашения беларуских военных для участия в военных играх в Великобритании.









И, наконец, недавно прошли встречи беларуского руководства с политическим руководством Австрии, Финляндии и Швеции. Три нейтральные страны, которые называли в качестве возможных участников возможной миротворческой миссии на Донбассе. И дальше визит итальянцев, которые уже работают в Ливане. Одним словом, клубок интересов достаточно интересен. Там и внутриполитические аспекты и напряжение на российском направлении и, возможно, украинские процессы.