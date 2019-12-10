Беларусь в ООН проголосовала против вывода российских войск из Крыма

Голосование о выводе российских войск из Крыма / Фейсбук​





Об этом в Фейсбуке написал Олег Николенко, пресс-секретарь представительства Украины в ООН.





Кроме того в документе содержатся:





призыв к России вернуть военную технику и вооружение, изъятые с трёх кораблей ВМС Украины — "Бердянска", "Никополя" и "Яня Капа";





позитивная оценка освобождённых 24 украинских моряков и сообщение о необходимости дальнейших переговоров по возвращении в Украину всех незаконно задержанных граждан;





осуждение российских военныхх учений в Крыму и использование захваченных предприятий;





обращается внимание на неправомерное использовании ядерной инфраструктуры на украинском полуострове;





фиксируется факт усиления российского военного присутствия и препятствия международному судоходству в Чёрном и Азовском морях, что негативно сказывается на социально-экономической ситуации в прибрежных регионах Украины, в том числе на Донбассе;





иностранным государствам, международным организациям и институтам рекомендуется воздержаться от посещения временно оккупированного Крыма без согласования с Украиной.





За резолюцию проголосовали 63 страны, против — 19. Как видно по результатам, опубликованным Николенко, Беларусь проголосовала против возврата Крыма Украине (красное окошко напротив нашего государства).