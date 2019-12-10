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Беларусь в ООН проголосовала против вывода российских войск из Крыма

Генеральная Ассамблея ООН на своём заседании приняла постановление, в котором призывает Россию вывести войска из захваченного Крыма и приостановить временную оккупацию территории Украины, передает "Еврорадио".



Голосование о выводе российских войск из Крыма / Фейсбук​

Об этом в Фейсбуке написал Олег Николенко, пресс-секретарь представительства Украины в ООН.

Кроме того в документе содержатся:

призыв к России вернуть военную технику и вооружение, изъятые с трёх кораблей ВМС Украины — "Бердянска", "Никополя" и "Яня Капа";

позитивная оценка освобождённых 24 украинских моряков и сообщение о необходимости дальнейших переговоров по возвращении в Украину всех незаконно задержанных граждан;

осуждение российских военныхх учений в Крыму и использование захваченных предприятий;

обращается внимание на неправомерное использовании ядерной инфраструктуры на украинском полуострове;

фиксируется факт усиления российского военного присутствия и препятствия международному судоходству в Чёрном и Азовском морях, что негативно сказывается на социально-экономической ситуации в прибрежных регионах Украины, в том числе на Донбассе;

иностранным государствам, международным организациям и институтам рекомендуется воздержаться от посещения временно оккупированного Крыма без согласования с Украиной.

За резолюцию проголосовали 63 страны, против — 19. Как видно по результатам, опубликованным Николенко, Беларусь проголосовала против возврата Крыма Украине (красное окошко напротив нашего государства).
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