Беларусь в ООН проголосовала против вывода российских войск из Крыма
Генеральная Ассамблея ООН на своём заседании приняла постановление, в котором призывает Россию вывести войска из захваченного Крыма и приостановить временную оккупацию территории Украины, передает "Еврорадио".
Голосование о выводе российских войск из Крыма / Фейсбук
Об этом в Фейсбуке написал Олег Николенко, пресс-секретарь представительства Украины в ООН.
Кроме того в документе содержатся:
призыв к России вернуть военную технику и вооружение, изъятые с трёх кораблей ВМС Украины — "Бердянска", "Никополя" и "Яня Капа";
позитивная оценка освобождённых 24 украинских моряков и сообщение о необходимости дальнейших переговоров по возвращении в Украину всех незаконно задержанных граждан;
осуждение российских военныхх учений в Крыму и использование захваченных предприятий;
обращается внимание на неправомерное использовании ядерной инфраструктуры на украинском полуострове;
фиксируется факт усиления российского военного присутствия и препятствия международному судоходству в Чёрном и Азовском морях, что негативно сказывается на социально-экономической ситуации в прибрежных регионах Украины, в том числе на Донбассе;
иностранным государствам, международным организациям и институтам рекомендуется воздержаться от посещения временно оккупированного Крыма без согласования с Украиной.
За резолюцию проголосовали 63 страны, против — 19. Как видно по результатам, опубликованным Николенко, Беларусь проголосовала против возврата Крыма Украине (красное окошко напротив нашего государства).
08:20 10/12/2019
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