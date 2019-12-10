Кабинет министров Британии призвал Центр правительственной связи определить источник утечки документов, которые лидер Лейбористской партии Джереми Корбин использовал как «доказательство», что консерваторы, которые сейчас являются правящей партией Великобритании, хотят включить Национальную систему здравоохранения к предстоящей торговой сделке с Вашингтоном.







