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"Нормандский саммит": договоренность о перемирии и обмен "всех на всех"

Лидеры стран "нормандской четверки" на саммите в Париже договорились о прекращении огня на Донбассе до конца года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместной декларации по итогам саммита.

"Стороны берут на себя обязательства по полному и всестороннему внедрению режима прекращения огня, усиленному внедрением всех необходимых мер для поддержания прекращения огня, до конца 2019 года", - говорится в декларации.


В документе также содержится призыв к Трехсторонней контактной группе способствовать освобождению и обмену пленными до конца года на основе принципа "все на всех", начиная со "всех идентифицированных на всех идентифицированных".

Также лидеры согласились, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине должна использовать все возможности мандата и иметь безопасный доступ по всей Украине для полного выполнения своего мандата.
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